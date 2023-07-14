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桃園運動中心泳池漏水停用近3年 張善政再批前市府工程

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政市長今天上午到桃園國民運動中心了解修復後的游泳池工程品質。記者鄭國樑／攝影
張善政市長今天上午到桃園國民運動中心了解修復後的游泳池工程品質。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今天上午前往桃園區，出席桃園（區）桃園國民運動中心游泳池修復啟用典禮，一開始就說「要問我什麼心情？當然高興，但是高興背後有很多感觸」，不諱言這是最早發包的運動中心，也是「歷經風霜，多災多難的運動中心」，尤其是游泳池，蓋好以後將近3年不能用，營運商虧損，市府也收不到權利金。

桃園國民運動中心座落在桃園區三民路，工程為前市府發包驗收完工。張善政表示，如果要說市政府能從這次的游泳池（漏水，磁磚剝落）學到什麼？就是公共工程照標即便公開透明，但是被不良廠商得標，就是多災多難的開始。桃園國民運動中心工程得標廠商倒閉也就罷了，施工品質簡直「不堪入目」，後來追加預算（約1400萬元）才修復，修復工程期間委外經營的廠商救國團少了游泳池，營收為虧損，市府也收不到權利金，還要做些彌補措施。

張善政說，經歷這件工程案以後，市府團隊感到招標除了符合採購法，也要建立更精進的機制和做法，要能找到真正的優質廠商，這是新府要努力的方向，不能再像工程原得標廠商一樣，蓋好近3年游泳池卻不能用，其他像「（使用）亂七八糟的材料就不用多說」。他要謝謝市府團隊努力改善，還有議員提供訊息讓他知道游泳池的問題有多嚴重，與在議會支持修復的經費。

張善政受訪時表示，過去一直在了解陸續要準備啟用的工程，有沒有重大品質問題，到目前為止，除了第一波總體檢和大家周知的工程，目前還沒有發現其他案子有重大品質問題，若果有的話，會機動啟動體檢小組、體檢委員會。

體育局表示，桃園國民運動中心自107年5月22日開幕後，歷經原營造廠商倒閉、游泳池施工品質不良等問題，暫停營運852天。修復後嶄新的泳池加強池體結構支撐，優化的SPA池躺椅及相關設施（備），提供市民更舒適的夏日清涼好去處，歡迎市民朋友們來桃園國民運動中心游泳，加入暑期消暑的行列。

桃園國民運動中心游泳池為前市府發包，完工後因為漏水停用近3年，新市政府花了約1400萬元修復，這個月啟用。記者鄭國樑／攝影
桃園國民運動中心游泳池為前市府發包，完工後因為漏水停用近3年，新市政府花了約1400萬元修復，這個月啟用。記者鄭國樑／攝影

運動 張善政

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