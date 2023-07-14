桃園運動中心泳池漏水停用近3年 張善政再批前市府工程

桃園市長張善政今天上午前往桃園區，出席桃園（區）桃園國民運動中心游泳池修復啟用典禮，一開始就說「要問我什麼心情？當然高興，但是高興背後有很多感觸」，不諱言這是最早發包的運動中心，也是「歷經風霜，多災多難的運動中心」，尤其是游泳池，蓋好以後將近3年不能用，營運商虧損，市府也收不到權利金。

桃園國民運動中心座落在桃園區三民路，工程為前市府發包驗收完工。張善政表示，如果要說市政府能從這次的游泳池（漏水，磁磚剝落）學到什麼？就是公共工程照標即便公開透明，但是被不良廠商得標，就是多災多難的開始。桃園國民運動中心工程得標廠商倒閉也就罷了，施工品質簡直「不堪入目」，後來追加預算（約1400萬元）才修復，修復工程期間委外經營的廠商救國團少了游泳池，營收為虧損，市府也收不到權利金，還要做些彌補措施。

張善政說，經歷這件工程案以後，市府團隊感到招標除了符合採購法，也要建立更精進的機制和做法，要能找到真正的優質廠商，這是新府要努力的方向，不能再像工程原得標廠商一樣，蓋好近3年游泳池卻不能用，其他像「（使用）亂七八糟的材料就不用多說」。他要謝謝市府團隊努力改善，還有議員提供訊息讓他知道游泳池的問題有多嚴重，與在議會支持修復的經費。

張善政受訪時表示，過去一直在了解陸續要準備啟用的工程，有沒有重大品質問題，到目前為止，除了第一波總體檢和大家周知的工程，目前還沒有發現其他案子有重大品質問題，若果有的話，會機動啟動體檢小組、體檢委員會。