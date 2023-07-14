聽新聞
test
0:00 / 0:00
歡慶突破百站！新竹市租借騎YouBike抽Switch健身組
新竹市公共自行車YouBike在今年7月突破100站，微笑單車公司祭出「突破百站 結Bike遊風城 」活動，即日起到8月13日只要在新竹市租借YouBike每騎5次就可參加抽獎活動，最大獎是「就是愛運動Switch健身組」，歡迎民眾參加。
新竹市今年將YouBike1.0全面升級，目前來到新竹市皆為YouBike2.0車輛，再加上新竹科學園區管理局建置的YouBike2.0E電動輔助車在新竹市站點也可以借還，提供民眾更多通勤、代步選擇。
依據微笑單車公司官網統計，新竹市YouBike今年6月租借人次破12萬；前三大熱門站點為新竹火車站（前站）1萬4072次、遠東巨城購物中心站9495次、新竹轉運站5833次。
今年新竹市YouBike站點也大躍進，日前最新展店來到101站突破百站，微笑單車公司祭出抽獎活動；鼓勵民眾加入微笑單車會員，並在新竹市的場站借、還YouBike2.0或 2.0E電輔車，每次騎乘須「同站借還5分鐘（含）以上」或「跨站借還」且扣款成功，就能參加抽獎，騎越多、中獎機會越大。
微笑單車公司指出，「突破百站 結Bike遊風城 」活動，即日起到8月13日，抽獎獎項分別為就是愛運動Switch健身組1名、YouBike運動提袋10名、野餐好搭檔（野餐墊與收納帽）10名，以及YouBike2.0造型悠遊卡共20名，得獎日期與名單於新竹市YouBike微笑單車官網公布。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言