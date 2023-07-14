歡慶突破百站！新竹市租借騎YouBike抽Switch健身組

新竹市公共自行車YouBike在今年7月突破100站，微笑單車公司祭出「突破百站 結Bike遊風城 」活動，即日起到8月13日只要在新竹市租借YouBike每騎5次就可參加抽獎活動，最大獎是「就是愛運動Switch健身組」，歡迎民眾參加。

新竹市今年將YouBike1.0全面升級，目前來到新竹市皆為YouBike2.0車輛，再加上新竹科學園區管理局建置的YouBike2.0E電動輔助車在新竹市站點也可以借還，提供民眾更多通勤、代步選擇。

依據微笑單車公司官網統計，新竹市YouBike今年6月租借人次破12萬；前三大熱門站點為新竹火車站（前站）1萬4072次、遠東巨城購物中心站9495次、新竹轉運站5833次。

今年新竹市YouBike站點也大躍進，日前最新展店來到101站突破百站，微笑單車公司祭出抽獎活動；鼓勵民眾加入微笑單車會員，並在新竹市的場站借、還YouBike2.0或 2.0E電輔車，每次騎乘須「同站借還5分鐘（含）以上」或「跨站借還」且扣款成功，就能參加抽獎，騎越多、中獎機會越大。