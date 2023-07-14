快訊

人口湧入但消防員、警察卻想調離 竹北防災機能已超載

陳昇遭控灌酒性騷！「道歉信曝光」網怒轟：不道歉開什麼演唱會？

遭質疑藍皮綠骨 侯友宜：我的父親是榮民 為國家打過仗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歡慶突破百站！新竹市租借騎YouBike抽Switch健身組

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市公共自行車YouBike在今年7月突破100站。記者張裕珍／攝影
新竹市公共自行車YouBike在今年7月突破100站。記者張裕珍／攝影

新竹市公共自行車YouBike在今年7月突破100站，微笑單車公司祭出「突破百站 結Bike遊風城 」活動，即日起到8月13日只要在新竹市租借YouBike每騎5次就可參加抽獎活動，最大獎是「就是愛運動Switch健身組」，歡迎民眾參加。

新竹市今年將YouBike1.0全面升級，目前來到新竹市皆為YouBike2.0車輛，再加上新竹科學園區管理局建置的YouBike2.0E電動輔助車在新竹市站點也可以借還，提供民眾更多通勤、代步選擇。

依據微笑單車公司官網統計，新竹市YouBike今年6月租借人次破12萬；前三大熱門站點為新竹火車站（前站）1萬4072次、遠東巨城購物中心站9495次、新竹轉運站5833次。

今年新竹市YouBike站點也大躍進，日前最新展店來到101站突破百站，微笑單車公司祭出抽獎活動；鼓勵民眾加入微笑單車會員，並在新竹市的場站借、還YouBike2.0或 2.0E電輔車，每次騎乘須「同站借還5分鐘（含）以上」或「跨站借還」且扣款成功，就能參加抽獎，騎越多、中獎機會越大。

微笑單車公司指出，「突破百站 結Bike遊風城 」活動，即日起到8月13日，抽獎獎項分別為就是愛運動Switch健身組1名、YouBike運動提袋10名、野餐好搭檔（野餐墊與收納帽）10名，以及YouBike2.0造型悠遊卡共20名，得獎日期與名單於新竹市YouBike微笑單車官網公布。

新竹市公共自行車YouBike在今年7月突破100站，微笑單車公司推出抽獎活動。圖／取出YouBike桃竹苗粉絲團粉絲頁
新竹市公共自行車YouBike在今年7月突破100站，微笑單車公司推出抽獎活動。圖／取出YouBike桃竹苗粉絲團粉絲頁

新竹 YouBike 單車

延伸閱讀

北市徵里民小幫手調度YouBike 議員質疑治標不治本

YouBike無車可借窘境 北市徵「里民小幫手」助車輛流通

YouBike台北里民小幫手 7月21日工作夥伴大募集

紓解教學壓力 高虹安宣布調降國中「這7科」教師授課節數

相關新聞

尋職中青年可領求職津貼 穩定就業最高可領4.5萬元

勞動部今年7月起推動「初次尋職青年穩定就業計畫」，15至29歲青年未在學且連續90天以上未就業，在求職過程中可領取尋職津...

歡慶突破百站！新竹市租借騎YouBike抽Switch健身組

新竹市公共自行車YouBike在今年7月突破100站，微笑單車公司祭出「突破百站 結Bike遊風城 」活動，即日起到8月...

桃捷闢機廠風沙滿天飛 住家火大

桃園捷運工程局在大園區菓林里滲眉埤開闢捷運綠線維修機廠，連日大熱天風沙滿天飛，引來周邊住家不滿，抱怨工地管理不善，紛紛向...

鳳山溪汙染滿月 竹縣府突擊上游工廠

新竹縣鳳山溪水汙染事件至今滿月，雖然縣政府第一時間撤照及封存造成汙染的艾斯巴達公司，不過地方對更上游的峻源公司也存有疑慮...

平鎮南勢行政園區 10月再招標

桃園市政府在平鎮規畫南勢行政園區，計畫核定3年，工程4度因疫情及物價上漲流標，建照也都過期，地方民代憂行政、社福設施跟不...

新竹都城隍 暗暗坐鎮通霄30年

苗栗縣通霄鎮火車站南側有間不起眼的神壇「通霄新竹都城隍」，因店名看板霓虹不再閃爍、只剩鏽蝕鋼架，很多人都不知道，廟址早年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦