新竹棒球場挖土檢測 挖到手套異物

美國大聯盟場務專家Chad Olsen昨到新竹棒球場進行場地檢測與改善評估，了解開挖8處土壤情形，並測試排水等，報告預計1個月後出爐。陪同的市長高虹安說，有挖出手套等異物，全程錄影送檢調。但民進黨議員發現，5月底開挖的土壤根本還沒送美國，批評根本是作秀，高解釋是循前例，前市府去年12月也如此進行。

昨天雖開放議員到場，但只能在3樓貴賓區「遠望」，時力議員林彥甫質疑，聽不到聲音猶如「看默劇」。市府回應，作業情形一目瞭然，與美方專家溝通後可拍攝，但不能夠接觸專家現場作業。

大聯盟場務專家Chad Olsen現為BrightView公司運動草坪事業部總經理，昨早在高虹安陪同下進到新竹棒球場，並進行8處斷面開挖，測試清碎石層或底層排水狀態。

開挖的8處斷面，涵蓋中外野與場邊側溝區，剷土機挖掘1公尺見方的土壤。Chad Olsen以目視、觸摸甚至走入洞內了解土層情形，希望找出地漏點以釐清排水。

高虹安說，Chad Olsen先看過設計書圖等資料，發現「土壤高度不足」，因球場下方設停車場，導致土壤高度偏低；昨也發現排水坡度無法自然洩水等。高指出，開挖發現手套等廢棄物，或較難現場判斷的物質，市府全程記錄，將提供檢調。

不過，民進黨團發現，高虹安市府5月底開挖土壤採樣，宣稱送美國實驗室，但悍創昨坦承7包土壤由他們保管，連同此次開挖土壤送美檢驗。民進黨團批5月底開挖是「作秀」，且7月才得標的悍創5月就在執行標案，涉違反採購法。

國民黨團總召陳慶齡則肯定專業改善球場，反批民進黨不要總是護航，應反省前市府時期沒好好監督，搞到全民幫民進黨「擦屁股」。

高虹安解釋，5月31日土壤挖掘，是循去年12月14日前市府模式，由悍創取樣及後續送檢，當時也無勞務對價關係。她認為，市府有心且努力找專家修復球場，希望不要做賊喊抓賊。