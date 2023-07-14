鳳山溪汙染滿月 竹縣府突擊上游工廠

新竹縣鳳山溪水汙染事件至今滿月，雖然縣政府第一時間撤照及封存造成汙染的艾斯巴達公司，不過地方對更上游的峻源公司也存有疑慮，希望縣府將上游工廠都遷走；縣長楊文科昨前往峻源稽查，發現有化學桶未依規定存放，當場下令工廠限期改善。

另外，民進黨立法院黨團昨針對竹縣水汙染事件也開記者會，直指汙染工廠的地主是新竹縣長楊文科的大樁腳，官商交相賊，任由關西鎮民用水安全被威脅；楊文科本人駁斥民進黨立院黨團說法，新竹縣府則強調相關單位不但第一時間要求業者改善，也有持續稽查並將證據移送檢方偵辦，未來也會為民眾健康安全嚴格把關。

關西環境守護協會指出，峻源公司位於這次鳳山溪艾斯巴達公司汙染事件上游2公里，過去曾有多次汙染紀錄也被開罰多次，是一間甲級廢液處理廠，廠內還存放大量桶裝化學溶劑。協會質疑工廠不僅設在水源上游有汙染水源疑慮，更不滿縣府展延工廠5年執照，可以繼續留在當地營業。

峻源化學桶露天放 須改善

楊文科昨天一早帶隊環保局及警察局突襲檢查峻源公司，發現現場有貝克桶露天存放，隨即要求立即改善，有民眾聞訊趕來向楊文科陳情，希望縣府嚴格監督這些造成汙染的工廠，環保局也承諾31日之前會在峻源上下風處裝設空氣品質微型感測器。

新竹縣環保局長朱振群指出，峻源公司在製程上沒有排放廢水，不過為了消除民眾疑慮，環保局將採最嚴格標準，輔導峻源公司在河道及滯洪池裝設監視器，也要求峻源將排煙管道監視器影像透過網路直播，以供大眾監督檢視，同時也將在峻源周邊裝設空氣品質微型感測器，數據會公開在環保局網站。