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桃捷闢機廠風沙滿天飛 住家火大

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園綠線捷運北機廠工程正在整地，面積達16公頃，塵土飛揚惹來民怨，廠商連日加強灑水頻率。圖／桃園市議員徐其萬服務處提供
桃園綠線捷運北機廠工程正在整地，面積達16公頃，塵土飛揚惹來民怨，廠商連日加強灑水頻率。圖／桃園市議員徐其萬服務處提供

桃園捷運工程局在大園區菓林里滲眉埤開闢捷運綠線維修機廠，連日大熱天風沙滿天飛，引來周邊住家不滿，抱怨工地管理不善，紛紛向里長、議員陳情；捷工局昨強調已請承包商鋪設防塵網和加強灑水改善，今天也會開說明會與地方解釋，聽取地方意見作為改善施工品質的重要參考。

居民抱怨，桃園捷運綠線維修機廠起先選址並非滲眉埤，後來決定蓋在這裡，工程也一延再延，綠線也被迫延後2、3年通車，現在工地管理不善塵土飛揚情形防不勝防，吹西南風時，下風處菓林里公館底地區200多戶就整天吃沙，引來民怨。

捷運機廠工地面積達16公頃，菓林里長陳錫達表示，不能只靠灑水解決風沙滿天飛問題；市議員游吾和指出，整地工程做到年底，屆時吹東北風，恐換成換成菓林街的住家倒楣，無論「公館底」或菓林街的居民，市府都要做好敦親睦鄰。

市議員徐其萬則說，捷工局長劉慶豐4月在議會工作報告，證實捷運綠線全線完工延至2030年時，就指出滲眉埤維修機廠還沒有設計完成。新市府團隊接手後，去年底動工把基地夯實，拚年底前完成，但不能因此犧牲民眾居住品質。

捷運工程局原訂17日開說明會，因地方反映急迫，提前到今天舉行。捷工局強調，初步已請施工廠商鋪設防塵網，也有要求提高灑水頻率減少揚塵，說明會上會再跟地方解釋，也會聽取民眾心聲和意見，作為改善工程品質的重要參考。

捷運 議員 桃園

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