曝找MLB場務專家心境 高虹安：有心想要修復棒球場

新竹市長高虹安今天會同美國職棒大聯盟場務專家Chad Olsen到新竹棒球場進行球場檢測與改善評估作業，她會後受訪表示，很高興請到國際級的場務專家來協助，但沒有想到卻遭受很多奇怪的批評或攻擊。強調市府有心想要好好修復球場，否則也不會花那麼多時間找外部專家還有棒協、甚至美國大聯盟場務專家來協助。

高虹安表示，國際賽事如WBC由大聯盟在舉辦，但網路卻有部分人士透過片面資料質疑BrightView公司只是園藝造景公司，稱Chad Olsen只是個工頭，但後續也看到有些資料也翻出來了，其實BV公司確實被美國大聯盟指定作為場務專家，許多大聯盟賽事球場、國際球場多由BV公司協助檢測、修繕等。

新竹市政府在5月31日時曾開挖新竹棒球場，並宣布找來BrightView公司協助後續改善事宜。高虹安說，原本營造廠商提出了費用高達950萬元的檢測報價單，今年4月市府體檢會的委員提到，與其市府花950萬元做檢測，還不如去找美國職棒大聯盟協助。

高虹安說，4月陸續2次會議結束，自己本來沒有抱著希望，因為考量美國大聯盟要來是大事，預算可能也蠻高的，後續她親自寫信給Jim Small總裁，對方回應樂意跟協助新竹市政府，所以後來才會接軌上BrightView公司，也讓雙方合作開始有了契機。

高虹安並說明，今年5月31日土壤挖掘採樣作業「其實是循前例」，去年12月14日曾到新竹棒球場執行挖土檢測工作的Murray Cook先生即是來自美國大聯盟指定的BrightView公司，再加上悍創，也因此接軌美方後讓BrightView協助做相關的檢測。

不過，高虹安也話鋒一轉提及，「明明就是一件很好、很正常的事情，也是很高興能夠請到國際級大聯盟的場務專家BrightView來協助，但是沒有想到卻遭受到這麼多、一些蠻奇怪的批評或者攻擊。」她很希望不要惡人先告狀、做賊喊抓賊。