桃園優秀運動選手多 33位將代表參國際賽

今年台灣參加第31屆成都世界大學運動會共計212位，其中桃園市有33位選手將參加世大運，占代表隊人數約六分之一，桃園市長張善政今勉勵選手並表示，桃園是體育大城，特別在行前嘉勉選手，期許桃園選手們為國及桃園爭光。

桃園體育局長許彥輝表示，第31屆成都世界大學運動會將於今年7月28日至8月8日於中國大陸成都舉行，桃園共有33位選手參加世大運，包括競技體操、韻律體操、划船、田徑、射箭、射擊、跆拳道、桌球、羽球、籃球、排球等選手均經驗豐富，實力堅強。

張善政指出，龍潭國小長期提供場地作為桃園韻律體操選手培訓基地，成為韻律體操人才培養的搖籃，今日包含世大運韻律體操代表隊等選手，展現良好的默契，且身段柔軟靈活；同時，桃園射箭及划船選手等多位選手歷經長時間的努力，市府也寄予無限期待。

許彥輝說，市府持續推動各項選手培訓計畫，完善四級銜接體系，並感謝許多教練長期培育運動選手，及桃園各大專院校院及體育總會各單項委員會對於選手培訓工作的支持與努力，期勉本市參加世大運的選手們，在比賽中能堅持到底、獲得佳績。