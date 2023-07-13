宣傳吃在地食材減少碳排放 桃園「首惜廚師」出爐

桃園2023年「首惜廚師」惜食料理食譜暨教案徵選活動，讓選手運用桃園在地食材製作料理，角逐桃園首惜廚師，並向民眾宣傳吃在地食材減少碳排放議題，今優勝結果揭曉，教案組第1名由Hmali na Tayal 泰雅的舌頭營業中，料理食譜組第1名為糧食好食，2組將代表本市參加環保署舉辦全國決賽。

環保局指出，本次參賽者有來自餐飲界的新星廚師、幼兒園老師、餐飲科系學生及對環境推廣充滿熱忱的環教人員，多元化的選手讓參賽作品更顯豐富。

入圍決賽共有惜食教案組7組及惜食料理食譜組12組，其中有以「學生營養午餐、冰箱管理及生活行為改變」等多面向融合設計的作品，不僅貼近日常生活，更是從小建立惜食的觀念；另，來自復興的師生，運用泰雅族「取之自然，自然用盡」的觀念，將惜食與傳統的泰雅文化結合，設計出具原民風情的教案。

環保局表示，惜食料理食譜組參賽者運用當季在地食材、格外品等，發揮創意與想像力結合惜食觀念製作獨特料理，競賽過程中食材使用前也秤重並計算食材使用率，以推廣零廚餘料理。

本次活動除環保署指定的食材外，更將桃園在地當季的復興綠竹筍及香菇、大溪的韭菜、龍潭筊白筍列為本市指定食材，不僅希望選手使用在地的食材做出專屬桃園的味道，藉此鼓勵民眾能購買運送里程較少的食材，降低在運輸過程中所產生的「碳排放量」。