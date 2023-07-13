宣傳吃在地食材減少碳排放 桃園「首惜廚師」出爐
桃園2023年「首惜廚師」惜食料理食譜暨教案徵選活動，讓選手運用桃園在地食材製作料理，角逐桃園首惜廚師，並向民眾宣傳吃在地食材減少碳排放議題，今優勝結果揭曉，教案組第1名由Hmali na Tayal 泰雅的舌頭營業中，料理食譜組第1名為糧食好食，2組將代表本市參加環保署舉辦全國決賽。
環保局指出，本次參賽者有來自餐飲界的新星廚師、幼兒園老師、餐飲科系學生及對環境推廣充滿熱忱的環教人員，多元化的選手讓參賽作品更顯豐富。
入圍決賽共有惜食教案組7組及惜食料理食譜組12組，其中有以「學生營養午餐、冰箱管理及生活行為改變」等多面向融合設計的作品，不僅貼近日常生活，更是從小建立惜食的觀念；另，來自復興的師生，運用泰雅族「取之自然，自然用盡」的觀念，將惜食與傳統的泰雅文化結合，設計出具原民風情的教案。
環保局表示，惜食料理食譜組參賽者運用當季在地食材、格外品等，發揮創意與想像力結合惜食觀念製作獨特料理，競賽過程中食材使用前也秤重並計算食材使用率，以推廣零廚餘料理。
本次活動除環保署指定的食材外，更將桃園在地當季的復興綠竹筍及香菇、大溪的韭菜、龍潭筊白筍列為本市指定食材，不僅希望選手使用在地的食材做出專屬桃園的味道，藉此鼓勵民眾能購買運送里程較少的食材，降低在運輸過程中所產生的「碳排放量」。
今天頒獎典禮特別邀請新百王餐廳主廚簡境宏與環保局陳世偉共同親自示範惜食料理，陳世偉也著萱藝新知關懷協會的布藝作品，透過協會媽媽們的巧手與創意，賦予廢棄丹寧布新生命，這種珍惜物資的概念，也呼應到本次首惜廚師的珍惜食物、不浪費的精神。
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