新竹地檢署攜手警政等單位 共同保護被害者

新竹地檢署與犯罪被害人保護協會新竹分會今天辦警察機關與網絡單位執行犯罪被害保護業務會，檢察長張云綺說，攜手各單位了解犯罪被害人的保護權益，共同保護被害者。

新竹地檢署與犯保新竹分會今天共同舉辦警察機關與網絡單位執行犯罪被害保護業務會議，包含新竹縣市地區的警政、社政、衛政、勞政、勵馨基金會等網絡單位參與。

犯保新竹分會主任委員陳進興向中央社記者表示，「犯罪被害人權益保障法」於112年7月1日正式啟動，依此法規定，未來分會每半年將定期召開業務聯繫會議，建立服務合作及聯繫機制，讓相關網絡單位，能共同推動犯罪被害人權保障業務。

陳進興說，希望透過網絡單位專業協助，減輕被害人傷痛與悲傷、害怕，讓被害人在司法程序與生活無後顧之憂。

新竹地檢署檢察長張云綺出席會議表示，在112年2月8日頒布「犯罪被害保護法」正式更名為「犯罪被害人權益保障法」，此修正除彰顯被害人的主體性外，更以法律位階明文保障其各項權利。

張云綺說，法條部分，更從46條擴增為103條，將以往側重補償與保護的概念，擴充、提升為強調人性尊嚴的維護，同時，更側重在以同理心的態度，深化、完善對犯罪被害人及家屬的權益保障。

張云綺表示，另外，這次修法新增「犯罪被害人保護命令」制度，配合性暴力犯罪防制法相關修正，建構數位、網路性暴力聯防保護網，跨出數位性別平權的重要一步。

犯罪被害人保護協會新竹分會提供新聞資料指出，藉由這場聯繫會議傳遞新舊法差異性外，也強化相關網絡單位合作目標，提升互助社會安全網絡，建立往後業務推進，保護並維護被害人權益。