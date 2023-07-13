綠再質疑新竹棒球場標案 藍營嗆：全民幫民進黨擦屁股

新竹市政府今天會同美國大聯盟場務專家Chad Olsen檢視新竹棒球場後續改善、檢測工作，市議會民進黨團發現5月底採樣的土壤根本還沒送美是「作秀」，並再度質疑悍創先承攬已違反採購法。國民黨團發稿反擊民進黨應該反省過去林智堅市府時期，為何沒好好監督，「搞到現在全民來幫民進黨擦屁股。」

新竹棒球場改善受全民關注，今天美國大聯盟場務專家進場檢測評估，跨黨派多名議員也到場關心。新竹市議會民進黨團會後表示，民進黨團相信也尊重美方的專業，並要求開挖檢測後，市府應盡速公布相關數據及美國專家使用的檢測標準，以昭公信。

不過，民進黨團今天也發現「貓膩」，悍創運動行銷公司今天上午坦承，市府5月底開挖取樣的7包土壤由悍創保管，並將連同今次開挖的土壤送美方檢驗。民進黨團直言，這證明高虹安市府5月底的「不專業開挖」只是作秀，且7月才得標的悍創公司為何5月份就能取得土壤樣本執行標案內容，明顯違反採購法程序。

對此，新竹市議會國民黨團總召陳慶齡說，國民黨團一再要求市府要用專業來拯救棒球場，市府事後也的確積極聯繫美國職棒大聯盟場務專家的協助，呼籲民進黨團不要見不得別人好，少一點政治操作，多一點關心棒球場改善，民進黨團的政治惡鬥終究會被市民唾棄。

「民進黨某些議員質疑高虹安市府的公開公正的標案，或是有人質疑美國大聯盟場務專家Chad Olsen的專業，真是令人啼笑皆非」，陳慶齡強調，黨團會持續督促市府改善進度，並呼籲民進黨議員不如去反省為何過去林智堅市府時期，沒有好好的監督。

陳慶齡還說，自己從沒看過民進黨議員對林智堅前市長批評過任何有關棒球場的事情，只有護航再護航，「到最後才搞到現在全民要一起來幫民進黨擦屁股」。國民黨團肯定高虹安市府團隊接受專業意見與議會建議，現在期待以專業來改善棒球場。