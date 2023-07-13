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綠營揭楊文科縱容關西水汙染 縣府：依法監督、已送檢調

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
縣長楊文科今天一早帶隊突襲檢查鳳山溪上游工廠，現場發現有貝克桶露天存放，立即要求其限期改善並依法辦理。圖／縣府提供
縣長楊文科今天一早帶隊突襲檢查鳳山溪上游工廠，現場發現有貝克桶露天存放，立即要求其限期改善並依法辦理。圖／縣府提供

新竹縣關西鎮上個月爆發水汙染事件民進黨立法院黨團今天舉行記者會，揭露3年內就有44次水污染裁罰，汙染工廠的地主劉文禎還是縣長楊文科的大樁腳。新竹縣政府今天回應，縣府秉持依法監督、毋枉毋縱的態度，第一時間即要求廠商依法改善，並持續稽查，後續將此案移送檢調偵辦，並撤銷其工廠登記，強調未來會持續嚴格稽查。

新竹縣政府今天下午發出聲明回應，針對關西水污染事件，新竹縣政府秉持依法監督、毋枉毋縱的態度，不但在第一時間即要求廠商依法改善，並持續稽查，後續將此案移送檢調偵辦，並撤銷其工廠登記，縣長楊文科更指示跨局處擴大稽查周邊工廠，以維護河川水質

縣府表示，楊文科今天一早更帶隊突襲檢查鳳山溪上游工廠，現場發現有貝克桶露天存放，立即要求其限期改善並依法辦理。楊文科也要求該公司務必於排氣、滯洪池等處，設置監視器，以公開、透明的方式開放全民監督，環保局未來也會在該公司上風及下風處，裝設空氣品質微型感測器，隨時掌握狀況。

楊文科也指示環保局未來持續嚴格稽查，打擊不法、保障合法，以確保民眾用水安全，楊文科指出，環境保護是大眾必須共同遵守、守護，永續環境為重要的一環，期望不分公、私，一起努力，讓環境更好。

楊文科 新竹 監視器 水質

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