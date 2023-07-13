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影／悲喜交加…辭世黃麗娟師生油畫聯展明登場 學員忙布展

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣文化觀光局14日起將推出「娟娟畫意」黃麗娟師生油畫聯展，黃麗娟的丈夫李瑞基在會場與學員忙著布展。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文化觀光局14日起將推出「娟娟畫意」黃麗娟師生油畫聯展，黃麗娟的丈夫李瑞基在會場與學員忙著布展。記者胡蓬生／攝影

「我們會繼續畫下去，讓美術的種子在社區散播！」苗栗縣文化觀光局明天起將推出「娟娟畫意」黃麗娟師生油畫聯展，有她和多位社區銀髮族成員的創作展出，對學員來說，這是一場「既悲又喜」的畫展，60歲出頭的黃麗娟3月初因腦血管瘤破裂突然離世，學員3年多來從怯生生拿起畫筆，到如今能揮灑油彩，走入繽紛的創作世界，但老師已逝，聯展讓大家充滿感懷，更決心要繼續創作。

文觀局指出，黃麗娟是雲林人，退休後跟隨丈夫返回夫家的苗栗故鄉，在三義雙潭社區關懷據點擔任志工，陪伴長者同時，也著手教導社區長者畫畫，年紀最長的已88歲，學員都是首次接觸油畫，從零開始；「娟娟畫意」共60餘件作品展出，集結她近期與早年畫作，還有十多名學員作品；以「娟娟畫意」為名，除了感謝黃麗娟多年付出，「娟娟」也代表美好、柔美，象徵著一切的相遇都是美好，從畫作中可看到師生認真創作的身影，也是一場充滿感動的展覽。

學員們今天忙著在文觀局山月軒布展，迎接明天畫展開鑼；學員陳瑞貞說，她與黃老師都是苗栗媳婦，以前都在台北教師研習中心服務，3年多前開始跟黃老師學習油畫，大家從原本怯生生到完成作品，畫架一排開就有如小小畫展，更期望有一天能到文觀局展出，今年終於規畫要辦展，可惜天不從人願，黃老師突然去世，讓這次畫展充滿悲喜交加的感傷，但大家決心繼續畫下去，以此紀念老師並將繪畫的種子在社區散佈。

黃麗娟的丈夫李瑞基說，他和妻子退休回鄉定居，但父母已不在，因此到社區關懷據點當志工，將一百多位長者當成父母照顧，後來並開班教繪畫，有80多歲學員說一生只會拿鋤頭、掃把，怎可能完成畫作，但在黃老師耐心教導下，終於實現「不可能的任務」，創作出自己的畫作。

黃麗娟師生油畫聯展從7月14日至30日在文觀局山月軒展出，相關訊息可上FB「貓裏藝文」粉絲專頁或苗栗縣文化觀光局網站。

苗栗縣文化觀光局14日起將推出「娟娟畫意」黃麗娟師生油畫聯展，學員今天帶著感懷的心情布展。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文化觀光局14日起將推出「娟娟畫意」黃麗娟師生油畫聯展，學員今天帶著感懷的心情布展。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文化觀光局14日起將推出「娟娟畫意」黃麗娟師生油畫聯展，黃麗娟的丈夫李瑞基在會場與學員忙著布展。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文化觀光局14日起將推出「娟娟畫意」黃麗娟師生油畫聯展，黃麗娟的丈夫李瑞基在會場與學員忙著布展。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文化觀光局14日起將推出「娟娟畫意」黃麗娟師生油畫聯展，學員今天帶著感懷的心情布展。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文化觀光局14日起將推出「娟娟畫意」黃麗娟師生油畫聯展，學員今天帶著感懷的心情布展。記者胡蓬生／攝影

畫作 觀光局 苗栗縣 銀髮族

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