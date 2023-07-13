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橋齡近50年危橋 西湖鄉龍壽橋改建工程今天舉行動土
苗栗縣西湖鄉橋齡近50年的龍壽橋，因橋梁老舊破損已成危橋，地方爭取改建多年，終獲中央補助核定改建工程總經費1億8957萬元，並於今天熱鬧舉辦動土儀式，現場由縣長鍾東錦、立委陳超明等人為工程持鏟動土，並與地方人士共同焚香祝禱施工期間人車平安順利，工程預計114年2月完工。
龍壽橋位於苗35線，原有橋面淨寬僅4.65公尺無法會車，破損嚴重，橋梁強度、耐震及防落橋長度等均不足，尤其受到西湖溪沖刷橋墩基礎岩盤裸露，嚴重影響用路人生命財產安全。
縣府表示，龍壽橋改建工程經由立委陳超明積極爭取及西湖鄉長高阿賜大力協助，本計畫獲交通部核定納入「生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）」辦理，核定總經費1億8957 萬元，其中包括工程費1億7547萬元，用地費1410萬元。
工務處長古明弘簡報說明，工程起點位在119縣道9K+700處，終點為苗35線及苗33支線交叉路口，工程總長約560公尺，其中橋梁全長160公尺，道路段長度400公尺；全線採標準雙車道設計，橋梁段在上游側設置人行道以及2處觀景台、導覽設施等增加節點景觀，以利民眾通行。
另外，在工程起點苗35線與119縣道交叉路口是視線不佳且轉彎角度過大的危險路口，經過改善工程拓寬後，讓遊覽車能直接右轉119縣道，提供安全行車及最佳轉彎動線，改善工程預計114年2月完工，完工後將可改善西湖鄉交通問題，提升四湖村往返119縣道行車便利性，以提供安全及優質的交通環境，促進地方繁榮。
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