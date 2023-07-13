人口激增憂硬體、經費跟不上 桃行政園區預計10月上網招標

桃園平鎮地區自升格後人口激增達近23萬，過去一直討論要在南勢重畫區興建行政園區，不過因疫情及物價上漲4度流標，加上建照已過期，民代要求市府追加預算並重新申請建照盡速完成，避免行政、社福設施跟不上人口膨脹速度，造成民眾不便。

桃園市工務局新建工程處表示，歷經4次流標後，今年增加1.4億元，讓總預算達約8億1830萬元，預計10月上旬公告上網，而建照已過期，刻正請設計單位重新提出建造執照申請。

市議員王珮毓表示，現在的平鎮地政、戶政辦公空間都很狹小，洽公、停車都不方便，加上南勢重劃區金星、平南、南勢及平安4個里人口近3萬人，卻沒有任何的市民活動中心，當地居民僅能在平南國中前的土地公廟埕做關懷據點，空間明顯不足。

王珮毓說，需求迫在眉睫，前市府規畫也希望桃園市長張善政盡速追加預算後重新上網招標，讓地方居民能盡早享有舒適環境。

新工處表示，南勢行政園區大樓基地位於平鎮區大興街及上海路120巷路口，因平鎮地政、戶政事務所、地方稅務局辦公空間不足，且平鎮地政事務所無自有廳舍，以承租住宅大樓作辦公廳舍，目前廳舍欲收回租售。

新工處說，園區預計興建地上6層辦公棟1棟、地上3層社福棟1棟，地下2層停車場，停車位數量約140輛。