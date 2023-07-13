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人口激增憂硬體、經費跟不上 桃行政園區預計10月上網招標
桃園平鎮地區自升格後人口激增達近23萬，過去一直討論要在南勢重畫區興建行政園區，不過因疫情及物價上漲4度流標，加上建照已過期，民代要求市府追加預算並重新申請建照盡速完成，避免行政、社福設施跟不上人口膨脹速度，造成民眾不便。
桃園市工務局新建工程處表示，歷經4次流標後，今年增加1.4億元，讓總預算達約8億1830萬元，預計10月上旬公告上網，而建照已過期，刻正請設計單位重新提出建造執照申請。
市議員王珮毓表示，現在的平鎮地政、戶政辦公空間都很狹小，洽公、停車都不方便，加上南勢重劃區金星、平南、南勢及平安4個里人口近3萬人，卻沒有任何的市民活動中心，當地居民僅能在平南國中前的土地公廟埕做關懷據點，空間明顯不足。
王珮毓說，需求迫在眉睫，前市府規畫也希望桃園市長張善政盡速追加預算後重新上網招標，讓地方居民能盡早享有舒適環境。
新工處表示，南勢行政園區大樓基地位於平鎮區大興街及上海路120巷路口，因平鎮地政、戶政事務所、地方稅務局辦公空間不足，且平鎮地政事務所無自有廳舍，以承租住宅大樓作辦公廳舍，目前廳舍欲收回租售。
新工處說，園區預計興建地上6層辦公棟1棟、地上3層社福棟1棟，地下2層停車場，停車位數量約140輛。
新工處指出，原有總預算約5億9960萬元，於2020年12月核定，不過至2021年9月歷經4次流標，經去年市長專報決議，待物價回穩再行招標、且不減項發包。但流標迄今物價工資持續上漲，後於今年2月辦理市長專報，增加約1.4億元，總預算約8億1830萬元，預計10月上旬公告上網，若順利預計明年初可發包動工，工期預估660天，預計2026年3月完工。
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