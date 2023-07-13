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守護河川水質 楊文科帶隊突擊稽查鳳山溪上游工廠

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
為守護河川水質，新竹縣長楊文科今與環保局、警方前往關西鎮峻源股份有限公司突擊稽查。圖／新竹縣政府提供
為守護河川水質，新竹縣長楊文科今與環保局、警方前往關西鎮峻源股份有限公司突擊稽查。圖／新竹縣政府提供

為守護河川水質，新竹縣長楊文科今與環保局、警方前往關西鎮峻源股份有限公司突擊稽查，現場發現有貝克桶露天存放，楊文科要求依規辦理、限期改善，也要求該公司務必於排氣、排水的管道設置監視器，以公開、透明的方式讓全民監督。對此，峻源股份有限公司允諾裝設監視器、成立網站或臉書，以供民眾查閱。

為展現魄力與決心，楊文科今天上午前往關西鎮突擊稽查峻源公司，並要求該公司裝設可供民眾隨時可看的監視器，該公司也一一答應。

楊文科說，期望透過公開、透明的方式讓大眾了解這間公司處理方式，不僅要求公司自行裝設，環保局也預計今年7月31日前於該公司的上風及下風處裝設空氣品質微型感測器，隨時掌握狀況，讓關西鎮居民一起監督。

環保局長朱振群指出，經查，峻源公司在製程上無排放廢水，環保局除用最嚴格的標準稽查，也輔導該公司在針對鳳山溪的水流狀況、區域滯洪池的部分裝設24小時自動連續監視器，並求該公司將排煙管道的監視器影像，透過網頁，清楚的讓大眾隨時檢視。此外，環保局也會裝設空氣品質微型感測器，民眾未來也可於環保局的網站，隨時掌握狀況。

朱振群說，除加強稽查、輔導，縣環保局也於7月3日開始指派人員常駐關西，只要一發生狀況就能就近處理。環保局也在牛欄河及鳳山溪裝設自動連續偵測的水質偵測器，民眾進入環保局的網站，隨時可參看該二河川的即時水質狀況。

為展現魄力與決心，楊文科今天上午前往關西鎮突擊稽查峻源公司，並要求該公司裝設可供民眾隨時可看的監視器，該公司也一一答應。圖／新竹縣政府提供
為展現魄力與決心，楊文科今天上午前往關西鎮突擊稽查峻源公司，並要求該公司裝設可供民眾隨時可看的監視器，該公司也一一答應。圖／新竹縣政府提供

監視器 楊文科 水質

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