來苑裡玩透透走苗130 年前新增方向指標與景觀解說牌

苗栗縣苑裡鎮公所提交國家發展委員會的「苗130線道沿線指標系統與景觀串聯計畫」已順利通過，公所舉辦鎮民參與說明會，希望在執行前廣納更多民眾意見來參考調整；公所今天表示，該計畫預計年底前執行完畢，落實相關指示牌、解說牌的設置。

公所表示，該計畫總經費200多萬元，其實並不多，以苗130縣道沿線為主軸，將集中選定在福田、田心、蕉埔三個里，設計新增全區與分區導覽圖各4面，另有景觀、資源解說牌各2面，集合式指示牌3座及方向指示牌4面，昨透過舉辦說明會與鎮民交流想法，做為參考調整設置地點及執行依據。

由於過往道路沿線多是簡易景點名稱或地名路標指示牌，新設計的指標系統與景觀串聯計畫則著重在「解說」，類似導覽，讓當地社區特色，不用導覽員也能簡單透過解說牌告知外地遊客，沿苗130來苑裡玩透透也會更接地氣、更有方向感。