桃園大型體育園區完工 最快11月啟用
桃園楊梅體育園區興建計畫跆拳道暨運動場館新建工程，歷經疫情缺工及物價上漲等問題，今年4月完工，並於今年7月7日取得使用執照，預計8月點交給桃園市體育局使用；體育局表示，因OT廠商裝修仍要時間，目前預計最快11月初啟用。
為平衡南北桃園發展、促進全民運動風氣、提供市民良好的運動及休閒活動場所，規畫國道1號楊梅交流道東側，中山北路二段與裕成路交界處興建楊梅體育園區。
園區為1棟地下1層及地上4層跆拳道暨運動場館，總樓地板面積約4343坪，1樓規畫入口大廳及游泳區域，提供游泳池、蒸氣室、烤箱、SPA池、服務台、商店空間等；2至4樓提供跆拳道練習及競賽區、健身區、飛輪教室、籃球場、排球場、羽球場、桌球室、韻律及舞蹈教室、會議及辦公室。
而地下室及戶外部分空間規畫約99輛汽車及65輛機車停放空間，工程經費約6.56億元，其中由教育部體育署補助4.32億元、市府編列2.24億元。
體育局表示，楊梅體育園區2020年8月開工，原定去年6月完工，但是逢疫情缺工料，加上營建成本上漲，後續追加預算，並於今年4月完工，目前正在驗收，預計今年8月由新工處交給體育局，待點交完後會交給OT廠商，並再花時間一些時間裝修，預計最快今年11月可啟用。
楊梅體育園區以消光金屬板包覆鋼構建築，設計利用現代幾何塊堆疊出空間感，水平及垂直的韻律分割，使建築物量體柔化；建築外牆色彩以銀色為基底，搭配黑色金屬鋼板及深灰色茶花意象圖騰、綠建築等設計，提升外觀視覺精緻度及質感，戶外停車空間與地下停車場動線，有效分流人車，並加強植栽景觀與綠化，藉此達到調節氣候、淨化空氣、涵養水源及遮蔽等功效，展現兼具美感及實用的多元功效。
楊梅體育園區涵蓋了休閒健身、競技、產業與文化等，高品質之多功能運動中心，提供桃園市民優質的運動、學習、休憩與活動場域，亦可舉辦大型體育運動賽事，期能有效促進全民運動風氣，使運動融入民眾日常生活當中，希望透過無聲的改變、有感的建設，讓楊梅地區的生活品質變更好。
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