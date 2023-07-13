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桃園市政府「智慧水務」成果獲科技大廠邀請分享經驗

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府水務局長劉振宇在希捷科技台北辦公室分享智慧水務推動經驗與成果。圖／水務局提供
桃園市政府水務局長劉振宇在希捷科技台北辦公室分享智慧水務推動經驗與成果。圖／水務局提供

全球大容量資料儲存解決方案創新大廠希捷科技（Seagate Technology），今天在台北辦公室舉辦「以資料力加速永續智慧城市發展」活動，邀請桃園市政府分享「智慧水務」推動經驗與成果。水務局長劉振宇表示，桃園從智慧防災、智慧水管理及智慧治理三大面向發展智慧水城市，全面掌握天空、地面到地下（下水道）的即時水情，搭配水利設施（水門、抽水機等）遠端遙控，有效降低積淹水風險。

劉振宇指出，桃園市政府推動智慧水務在水井安裝智慧水表，即時監控地下水抽取量，讓地下水資源能用智慧管理永續運用。此外，民眾可透過「水情看桃園」APP，即時掌握氣象警戒資訊、協助淹水通報等便利數位服務，讓智慧治理也能接近民眾需求。

希捷科技也分享在全球7大製造據點數十年的智慧製造發展旅程，以及協助合作夥伴打造永續智慧城市的相關經驗，藉由雙方實務分享，讓外界瞭解「智慧科技城市」發展趨勢與願景。

劉振宇說，發展智慧水城市迄今，各項數據儲存量逐年增加，希捷科技是全球大容量資料儲存解決方案的創新領導廠商，期望後續能有更多潛在的技術交流與合作機會，共同為桃園打造智慧科技城市努力。桃園市政府接軌世界先進智慧城市推動「智慧水務」，今年4月獲得全球智慧城市國際大獎（Smart 50 Awards）。

桃園市政府水務局長劉振宇（左）與希捷科技台灣總經理黃又青（右）分享交流「以資料力加速永續智慧城市發展」議題。圖／水務局提供
桃園市政府水務局長劉振宇（左）與希捷科技台灣總經理黃又青（右）分享交流「以資料力加速永續智慧城市發展」議題。圖／水務局提供

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