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桃園市政府「智慧水務」成果獲科技大廠邀請分享經驗
全球大容量資料儲存解決方案創新大廠希捷科技（Seagate Technology），今天在台北辦公室舉辦「以資料力加速永續智慧城市發展」活動，邀請桃園市政府分享「智慧水務」推動經驗與成果。水務局長劉振宇表示，桃園從智慧防災、智慧水管理及智慧治理三大面向發展智慧水城市，全面掌握天空、地面到地下（下水道）的即時水情，搭配水利設施（水門、抽水機等）遠端遙控，有效降低積淹水風險。
劉振宇指出，桃園市政府推動智慧水務在水井安裝智慧水表，即時監控地下水抽取量，讓地下水資源能用智慧管理永續運用。此外，民眾可透過「水情看桃園」APP，即時掌握氣象警戒資訊、協助淹水通報等便利數位服務，讓智慧治理也能接近民眾需求。
希捷科技也分享在全球7大製造據點數十年的智慧製造發展旅程，以及協助合作夥伴打造永續智慧城市的相關經驗，藉由雙方實務分享，讓外界瞭解「智慧科技城市」發展趨勢與願景。
劉振宇說，發展智慧水城市迄今，各項數據儲存量逐年增加，希捷科技是全球大容量資料儲存解決方案的創新領導廠商，期望後續能有更多潛在的技術交流與合作機會，共同為桃園打造智慧科技城市努力。桃園市政府接軌世界先進智慧城市推動「智慧水務」，今年4月獲得全球智慧城市國際大獎（Smart 50 Awards）。
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