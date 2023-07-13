暫停圖書借閱挨批 桃園兒美館順民意：暫維持服務

桃園市立圖書館7月正式由市府文化局改隸教育局，但民眾發現，位在八德區的市立兒童美術館一度宣布停止借閱，也暫停開放在其他圖書分館借還書，認為權益受損，紛紛向民代陳情。兒美館表示，該館圖書室並非圖書分館，2套圖書系統同步運作增加管理困難，市府原定在圖書業務分割時取消書籍流通服務，但考量民眾需求，將先維持相關服務，下半年再與教育局、市圖研議後續定位。

兒美館位於八德置地廣場的5、6樓，5樓為美術館展區，6樓整層574.75坪則為圖書室，擁有4423本藏書。但市圖6月底公告，配合編制調整，兒美館6樓圖書區將回歸為藝術圖書室，8月起結束書籍借閱服務，並取消與市圖的圖書流通。圖書室也調整開放時間，和兒美館展區同步在下午5點閉館。

議員許家睿表示，市圖業務月初才移撥，就收到多起陳情，向文化局詢問，了解是因為兒美館和市圖圖書系統不同，增加書籍流通及書籍編目的困難，為管理方便才會在雙方圖書業務分割時取消書籍流通功能，調整圖書室閉館時間，也可讓美術館整體運作一致，但目前許多居民都直呼不便，盼市府以市民權益為先。

兒美館表示，原規畫圖書區逐步往藝術主題方向經營，不過考量民眾需求，目前研議6樓圖書區先維持原先營運時間及書籍借閱服務；未來市立美術館完工後，兒美館將一同搬遷至青埔，在此之前，館方也會在下半年與教育局、市圖共同評估協調後續圖書館的定位及功能。