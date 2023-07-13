民進黨團批楊文科縱容關西水汙染 工廠地主還是大樁腳

民進黨立法院黨團副書記長洪申翰今天說，新竹縣關西鎮發生水汙染事件，新竹縣政府放縱水源遭到汙染，13年內就有44次，汙染工廠的地主還是縣長楊文科的大樁腳，官商交相賊，任由關西鎮民用水安全被威脅。

民進黨立法院黨團上午舉行「新竹縣關西鎮水汙染，楊文科不敢讓大家知道的事」記者會，黨團書記長莊瑞雄說明，民進黨近日接到新竹縣關西鎮長、關西鎮民代表會主席的陳情，希望新竹縣政府能夠傾聽在地的心聲。

洪申翰說，新竹縣關西鎮的的水汙染事件，這段時間已經造成民怨沸騰，而從事情發生以來，新竹縣政府幾乎是無能、失能的狀態，因此地方公職與代表不得不北上舉行記者會，控訴新竹縣政府不敢讓大家知道的事情。

關西鎮長陳光彩指出，鳳山溪是新竹縣新埔、關西、竹北取水口的上游，然而在短短不到20公尺的地方，竟然遭到有機溶劑的汙染，關西鎮除了受到水汙染，連帶空氣也受到汙染，在地的老百姓每天都生活在陰影之中。

洪申翰說明，目前鳳山溪已經檢驗出苯乙烯、四氯乙烷及三氯甲烷，這些都是有毒、有害的事業廢棄物，照理來說不該出現在乾淨的溪流，尤其是自然水廠的取水口，「正是因為新竹縣政府的失能，廠商才會把這些東西都排到溪水裡面。」

洪申翰指出，鳳山溪的取水口旁邊有一家艾斯巴達公司，他們早在今年3月就被發現，工廠境內有16桶苯乙烯，其實他們沒有拿到許可，逕自就在工廠內存放有毒、有害的事業廢棄物，然而新竹縣政府早就知情，放任廠商把事業廢棄物倒入附近的土壤。

洪申翰再指，艾斯巴達公司的地主叫做劉文禎，過去曾經擔任新竹縣議員，長期以來就是楊文科的大樁腳，因為汙染公司的地主跟縣長的關係，所以新竹縣政府長期縱容放任廠商，導致成為在地居民生活用水的恐懼。

洪申翰還說，新竹縣關西鎮從2010年至今，已經有44次水汙染的事件，然而這僅是有被裁罰的紀錄，很有可能只是冰山一角，沒有被裁罰的數字可能更多，顯示關西鎮長期被水汙染、廠商蹂躪跟荼毒，數字都會說話。

洪申翰直言，即便新竹縣政府已經有做出處置，然而他們在今年3月就應該要做，「如果新竹縣政府有好好做，就不會發生現在的事情」，楊文科現在的做法只是在斷尾求生，但是卻沒有辦法抑制關西鎮民的怒火。

新竹縣關西鎮民代表會主席羅仕典說，新竹縣政府在1998年就有公告，自來水取水廠的上游1000公尺、下游400公尺內，不可以有汙染性的行為發生、設立工廠，然而新竹縣政府在這個範圍內，准許設立多家工廠。

洪申翰表示，劉文禎在楊文科競選縣長期間，擔任關西鎮的召集人，而在楊文科的政治獻金裡面，還有支出金額給劉文禎，顯見他們的關係多好，楊文科必須向關西鎮民、新竹縣民道歉，為他的無能、失能跟縱容道歉。