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8月起搭台鐵也方便 竹縣敬老愛心卡將補助搭火車

聯合報／ 記者巫鴻瑋郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
立法院昨開會討論新竹縣敬老愛心卡使用，確定8月上路、開放進出台鐵新竹地區車站，每趟最高補助50元。圖／竹縣府提供
立法院昨開會討論新竹縣敬老愛心卡使用，確定8月上路、開放進出台鐵新竹地區車站，每趟最高補助50元。圖／竹縣府提供

新竹縣雖還未能使用TPASS，且社福卡原定10月才會上路，不過新竹縣府為提高長者及身心障礙者社會參與，向台鐵爭取敬老愛心卡搭車，確定提前到8月1日上路，不僅新竹縣的台鐵縱貫線可使用，就連內灣線及六家線都能暢通無阻，要讓民眾更便利。

竹縣府社會處長陳欣怡昨代表新竹縣府到立法院，與立委林思銘及台鐵局長杜微等人開會，會中表達新竹縣府從去年開始便積極與台鐵溝通配合，盼能盡早增加新竹縣敬老愛心卡多元使用範圍，期間也多次公文往來。

新竹縣府指出，新竹縣敬老愛心卡是提供給新竹縣的長者及身心障礙者搭乘大眾運輸交通工具及計程車。台鐵局長杜微昨拍板，新竹縣市的敬老愛心卡搭乘台鐵，確定可於8月1日上路，並且新竹地區20個台鐵的站點8月1日起均可使用。

竹縣府社會處說明，8月1日起縣民持敬老愛心卡搭乘台鐵，只要起、迄站其中一站為新竹區域，單趟次最多補助乘車票價50元，不過敬老愛心卡可搭乘的車種，不包括觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、3000型自強號及其他台鐵指定列車（具專屬性及不發售無座票之列車），其餘車種則不限搭乘。

台鐵在新竹地區的站點包含西部幹線的北湖、湖口、新豐、竹北、北新竹、新竹、三姓橋、香山，以及內灣支線的竹中、上員、榮華、竹東、橫山、九讚頭、合興、富貴、內灣、千甲、新莊，還有六家支線的六家站，其中新竹縣轄內有14站、新竹市6站。

新竹縣敬老愛心卡補助新竹縣65 歲以上長者（55 歲以上原住民長者）及領有身心障礙證明者搭乘交通工具，補助範圍包括新竹客運、苗栗客運、中壢客運、國光客運、科技之星及金牌客運路線等。

新竹縣敬老愛心卡去年9月6日起擴及計程車服務，包括台灣大車隊、大都會衛星車隊、紅帥衛星車隊及第一中華車隊等，補助搭乘計程車單趟以100元為上限。敬老愛心卡每月核發補助上限為500元，僅限當月使用，不累計至下月。

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