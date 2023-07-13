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「龍貓隧道」新豐紅樹林完成整修 今起開放步行觀光

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
通往紅樹林生態保護區的橋梁已順利修復完工。記者黃羿馨／攝影
通往紅樹林生態保護區的橋梁已順利修復完工。記者黃羿馨／攝影

新竹縣有龍貓隧道之稱的「新豐紅樹林生態保護區」，先前因颱風造成橋台位移以及木棧道、涼亭毀損，新竹縣政府投入1988萬維修完成，同時也將紅樹林木棧道斷點完成銜接，今天起正式開放通行，因正逢暑假出遊旺季，新竹縣政府也邀請大小朋友來場龍貓隧道生態探索之旅。

新竹縣交旅處長戴志君指出，紅樹林橋因結構老舊且受璨樹颱風沖刷影響，造成基礎橋台位移，以致基礎橋台錨碇螺栓拉斷、橋面版翹曲。為維護橋梁結構安全，向行政院公共工程委員會提報爭取經費，獲核定工程總經費1988萬元，辦理災害復建工程修復作業，於去年11月4日開工。

戴志君表示，修復工程於今年4月底完成全橋橋寬5米、長100米之橋台錨定螺栓、鋼腱修復、鋼板除銹塗裝及不鏽鋼欄杆更新等，並於今年6月驗收完成，盼整體提升遊客行走安全。

另外，新豐紅樹林木棧道部分路線有斷點、涼亭設施損毀等情形，影響遊客體驗紅樹林美景及通行安全，為串連原有斷點讓民眾有更優質的觀光體驗，縣府辦理新設70米L型木棧道設施及修復一座涼亭損毀設施，於今年5月26日開工，並於7月6日驗收完成，修復經費約160萬元，交旅處與農業處通力合作下，順利連接斷點，提供遊客園區完整行走的路線環境。

新竹縣農業處說明，部分木棧道斷點原因景觀樓鋼構材料未符合契約規定無法計價，目前廠商與縣府正進行工程款給付民事訴訟，導致景觀樓暫時無法處置。考量民眾休憩權益，交旅處與農業處決定將木棧道架高避開鋼構景觀樓，以順利連接斷點，目前標的物景觀樓周邊經縣府會勘後無危險疑慮，請民眾放心，但因較不美觀，待法院判決後，縣府會盡速處置。

新竹縣長楊文科表示，新豐鄉紅樹林橋位於紅毛港港區，完工於2007年8月，為紅毛港連接新豐紅樹林之主要道路；假日總是遊客眾多，已成為新竹縣重要景點之一， 感謝交旅處將通往紅樹林的橋樑完成修復，也與農業處通權達變，將木棧道斷點銜接完成，歡迎大家在暑假期間來到紅樹林遊玩，攜手欣賞生態美景。

新竹縣有龍貓隧道之稱的「新豐紅樹林生態保護區」修復完成，今天起正式開放通行。記者黃羿馨／攝影
新竹縣有龍貓隧道之稱的「新豐紅樹林生態保護區」修復完成，今天起正式開放通行。記者黃羿馨／攝影

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