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遠雄自貿港二階啟用 預計帶動5千個就業機會

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
遠雄自貿港區二階四棟大樓。記者鄭國樑／攝影
遠雄自貿港區二階四棟大樓。記者鄭國樑／攝影

桃園市「遠雄航空自由貿易港區」第二階段昨天舉辦啟用典禮，交通部長王國材致詞指出，遠雄自貿港111年帶動貿易額達1兆8851億元，占全國六海一空自貿港總量近70%；王國材和行政院副院長鄭文燦也說，二階段加值廠房C、D、E、F四棟投入營運，預計可帶動5000個就業機會，年進出口貿易額預計再增加1兆5000億元。

王國材並表示，遠雄自貿港基地有45公頃，交通部還有74公頃的自貿港二期用地，歡迎再投資，遠雄自貿港區董事長葉鈞耀強調屆時不會缺席。

桃園市長張善政指出，桃園市工業區用地已飽和，會和中央合作協助企業規畫更多用地，開闢新工業區；遠雄自貿港的規模和營運模式，則會把桃園產業帶向更高層次。

對於傳出國際科技大廠輝達、超微也要進駐遠雄自貿港二階，且都要求大面積多樓層，已到準備簽約階段，葉鈞耀受訪表示「都還在談」，不便透露細節，不過未來二階有三分之一以上的廠房是國際大廠進駐。

葉鈞耀說，遠雄航空自由貿易港區位於桃園航空城計畫核心區域，是台灣目前多元、有效率的園區之一，和台灣唯一空港自貿區，自民國95年營運迄今，吸引許多知名跨國企業進駐營運，包括荷蘭商艾司摩爾、德國郵政DHL、日商進鐵KWE、美商科磊KLA、鴻海集團、美商海盜船等；遠雄公司投資63億元推動自由港區第二階段，主要的招商目標為加值型態業者、物流型態業者及航空貨物運輸服務業者。

王國材 交通部長

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