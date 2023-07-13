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百帝美髮無預警關閉 買券顧客氣炸
在新竹縣市有5家分店的百帝美髮近月傳出無預警關閉，民眾購買數千元理髮券不能使用和退費氣炸，紛紛向消保官投訴，新竹縣市昨已累計受理消費爭議申訴53件，竹市消保官劉興振強調，下月舉辦大型協商會，要求負責人出席說明後續處理與補償機制。
消保官劉興振說，消費者申訴百帝美髮在母親節檔期大促銷理髮券，但5月底竹市林森、巨城和竹縣竹北勝利3家門市卻陸續關門，無法使用和退費。
由於業者疫情期間也有漲價消費糾紛，竹市消費者服務中心調閱公司與程姓負責人財稅資料，發現所得收入與存款資料幾乎為零，因此立刻發文要求負責人說明，當時由經理出面稱3家店只是店租到期，會繼續經營。
不過，實際上已陸續有員工反映業者欠薪，包括4、5月薪水都沒拿到，勞工處6月29日安排勞資爭議協調會，談判破裂，剩下的竹市建功、關新門市也都關門。
劉興振說，新竹地區消費者申訴案件已累計53件，預計8月初舉辦大型協商會議，已和負責人取得聯繫，對方允諾出面跟消費者說明後續處理與補償機制。
不少受害消費者最近上網抱怨，痛批百帝美髮根本惡意推銷、惡意倒閉。市府表示，已要求業者妥適處理消費糾紛、限期提出賠償方案，若未改善將依消保法處罰。業者昨未回應。
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