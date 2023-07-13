聽新聞
test
0:00 / 0:00

16村里去年零出生 苗栗加碼催生

聯合報／ 記者范榮達胡蓬生吳傑沐／苗栗報導

苗栗縣去年有16個村里零出生登記，其中通霄鎮楓樹里等7個村里今年上半年也沒新生兒，少子化嚴重，縣長鍾東錦將啟動生育津貼加碼等措施，明年將研議第二胎以後加碼到2萬元，鼓勵年輕人敢婚、敢生。地方則希望開創就業機會，逐步擴大帶動觀光產業鏈，讓年輕人留鄉。

苗栗縣政府統計18鄉鎮市275個村里，去年有16個村里，今年1至6月有37個村里，都沒有登記出生數，其中，楓樹里、卓蘭鎮新榮里、銅鑼鄉新隆村、南庄鄉東村、西湖鄉龍洞村、三灣鄉頂寮村、獅潭鄉百壽村，更是一年半都沒有新生兒。

楓樹里人口老化嚴重，楓樹國小也因新生驟少，早已被併校變成烏眉國小分校，里長馬國棟分析，年輕人沒工作就沒錢，根本不敢娶老婆，結果就是沒小孩出生。

「這些年跑婚喪喜慶都少了很多，省了一些紅白包！ 」東村村長梁正德感嘆說，東村1300多人，但多是老年人，年輕人畢業後大多外移，返鄉創業的青年也少，東村在南庄市區，老街及桂花巷雖是觀光景區，但來開業、服務員多是外地人，設籍在地的年輕人少，結婚的不多，都是新生兒減少原因。

新隆村長陳石豐也有感，他說，村內沒有什麼工作機會，年輕人大多數都在外地就業、娶妻生子，一年半沒有新生兒是事實，也很無奈，村內目前種植仙草已有七、八甲規模，希望逐步擴大帶動休閒觀光產業鏈，創造年輕人就業機會。

鍾東錦說，苗栗縣面臨少子化、高齡化夾擊，因財源有限，縣府盡量讓鄉親有感，目前生育津貼1胎1萬元，明年將研議第二胎以後加碼到2萬；此外，國家政策「0到6歲國家一起養」，不論下屆總統誰當選都應推動，縣府持續加強招商引資，發展地方產業創生，讓在地有適當的工作機會，讓年輕人有意願返鄉結婚生子。

新生兒 苗栗縣

延伸閱讀

苗栗縣豐水梨評鑑結果揭曉 三灣余春英勇奪特等獎

首屆「猫狸村」大獲好評 苗栗青創店第二屆選拔起跑

苗栗少子化幾乎難以逆轉 打造宜居適住環境受期待

苗栗縣7個村里近1年半零出生 鍾東錦：讓年輕人敢婚、敢生

相關新聞

環署稱苯乙烯無急毒性 關西炸鍋

新竹縣鳳山溪和關西淨水場6月11日遭有毒廢液汙染，造成魚群暴斃，關西、新埔大停水，立委林為洲在臉書公布環保署化驗報告，主...

16村里去年零出生 苗栗加碼催生

苗栗縣去年有16個村里零出生登記，其中通霄鎮楓樹里等7個村里今年上半年也沒新生兒，少子化嚴重，縣長鍾東錦將啟動生育津貼加...

百帝美髮無預警關閉 買券顧客氣炸

在新竹縣市有5家分店的百帝美髮近月傳出無預警關閉，民眾購買數千元理髮券不能使用和退費氣炸，紛紛向消保官投訴，新竹縣市昨已...

遠雄自貿港二階啟用 預計帶動5千個就業機會

桃園市「遠雄航空自由貿易港區」第二階段昨天舉辦啟用典禮，交通部長王國材致詞指出，遠雄自貿港111年帶動貿易額達1兆885...

美大聯盟場務專家來了！明天進新竹棒球場檢測時間出爐

新竹市立棒球場工程改善持續受到各界關注，美國大聯盟MLB場務專家Chad Olsen今天已經抵達抵台，將於明天實地場勘棒...

禮券成廢紙？百帝美髮停業 竹市府要求業者提賠償方案

新竹在地知名美髮業者百帝美髮近月驚傳無預警停止營業，5間門市陸續收攤，不少消費者購買的剪髮券無處可退費氣炸。新竹市消費者...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦