環署稱苯乙烯無急毒性 關西炸鍋

新竹縣鳳山溪和關西淨水場6月11日遭有毒廢液汙染，造成魚群暴斃，關西、新埔大停水，立委林為洲在臉書公布環保署化驗報告，主要汙染物質為苯乙烯，但環保署稱「對人體無急毒性」，居民無法接受，回嗆「請官員來喝看看」，關西鎮長陳光彩今天也將到立法院陳情。

環保署報告指出，苯乙烯為主要汙染物，鳳山溪水中、土壤、關西淨水場、關西取水口和下游、新埔取水口均驗出；另外驗出甲苯、四氯乙烷，關西淨水場還驗出三氯甲烷、一溴二氯甲烷、二溴二氯甲烷以及總三鹵甲烷。

縣府環保局和關西鎮長陳光彩則證實，環保署曾私下告知「苯乙烯對人體無急毒性」，消息也在地方傳開。

陳光彩昨說，最近天氣炎熱，河床經太陽曝曬，化學物質都揮發到空氣中，居民擔心吸入有害甚至致癌，昨天環保局長朱振群到鳳山溪勘查，說會與二河局研議盡快清除河底淤泥，今天他也將去立法院陳情。

「請官員來喝看看。」住關西20多年的黃姓居民表示，「對人體無急毒性」這樣的說法讓居民無法接受，違法就是違法，現在有毒物質還殘留河床，只要沒根除一定會持續滲漏出來。

關西鎮環境守護協會理事長羅功奇表示，廢液還有其他成分混雜，否則魚類大量死亡及大範圍影響如何解釋？如今淨水場也沒用回鳳山溪的水，表示水公司仍有疑慮。

自來水第三區管理處強調，淨水場水質經檢測均符合飲用水水質標準，台水持續監控水源水質。