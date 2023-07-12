美大聯盟場務專家來了！明天進新竹棒球場檢測時間出爐

新竹市立棒球場工程改善持續受到各界關注，美國大聯盟MLB場務專家Chad Olsen今天已經抵達抵台，將於明天實地場勘棒球場。市府今晚公布時間，明天早上8點40分 Chad Olsen與市長高虹安等人將抵達棒球場，部分作業過程開放媒體在2樓看台區拍攝，並由高虹安受訪說明。

高虹安今天受訪表示，美國大聯盟場務專家來台主要是幫市府檢視設計書圖，在現場進行相關的排水測試，明天正式進場檢視。

依據市府說明，Chad Olsen為BrightView公司運動草坪事業部總經理（General Manager, BrightView Sports Turf.），棒球場務專家生涯超過25年，從奧運賽事、MLB海外賽、歷屆世界棒球經典賽幾乎無役不與，是擁有豐富大聯盟海內外球場賽事場務及重大國際棒球賽事專案經驗的專家。

Chad Olsen今天來台，市府安排明天進行棒球場檢測與評估作業。據了解，明天除了有美方專家，還會有市長高虹安、市府工務處、教育處、政風處等市府局處代表，以及土木技師公會、營造廠商等代表參與。