禮券成廢紙？百帝美髮停業 竹市府要求業者提賠償方案

新竹在地知名美髮業者百帝美髮近月驚傳無預警停止營業，5間門市陸續收攤，不少消費者購買的剪髮券無處可退費氣炸。新竹市消費者服務中心截至今天中午累計接獲49件消費申訴，市府表示，已要求業者妥適處理消費糾紛、限期提出賠償方案，若未改善將依消保法處3萬元以上、30萬元以下罰鍰。

據了解，百帝美髮程姓負責人年約30多歲，2012年在新竹創業開設快剪店，店面主打百元快剪，靠著網路行銷帶動業績，全盛時期在新竹縣市開了9家分店。程姓負責人平常行事高調，在新店開幕時還找來超跑助陣，創造話題，未料5家門市近月陸續關門。

記者今天實地走訪位於新竹市關東路的百帝美髮關新門市，該店大門深鎖，門口張貼的「員工旅遊」告示遭人塗鴉，寫下「敢框人買券」、「出來面對啊」等氣憤字句。

1名消費者黃小姐忿忿不平表示，新竹百帝美髮在6月初關閉3家分店前，於五月母親節還大力促銷買十送十的優惠方案，吸引消費者購買，公司目前停業實屬於詐欺行為。

新竹市消保官劉興振說明，業者在疫情期間曾有漲價消費爭議糾紛，今年6月5日市府接獲4起申訴案、6月6日接到第5件申訴後立即察覺事態有異，隨即發函命業者6月13日到府說明，並命令業者不得再發行未依法履約保證的禮券，並要求業者限期改善。

劉興振也提到，6月13日當天也出示「商品或服務禮券定型化契約應記載及不得記載事項」，責請業者確實遵守，並告誡若未妥適處理已發禮券的消費爭議有相關罰則。

業者當時到市府說明表示公司並未結束營業，稱是因3家分店租約到期，為節省支出才決議暫停營業，非如外傳倒閉或結束營業，並向市府承諾會妥適處理消費申訴案件。