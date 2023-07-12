快訊

黃健瑋遭控下藥人妻滾床單 爆料者：他300萬談和解卻找黑道賴帳

好多人寫不完！112分科數甲解答看過來 108課綱新單元首度入題

遭質疑湮滅證據 檢方還原板橋私幼餵藥案「拆監視器」原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

石門水庫碼頭階梯壞「上下岸如搶灘」 民怨被當三等公民

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
石門水庫東湖碼頭上下岸階梯年久失修損壞，進出如搶灘，漁民批評如同三等公民。記者曾增勳／攝影
石門水庫東湖碼頭上下岸階梯年久失修損壞，進出如搶灘，漁民批評如同三等公民。記者曾增勳／攝影

桃園石門水庫薑母島居民、漁民出入的東湖碼頭，上下岸階梯年久失修坍方，加上只有1條浮動式碼頭，舢舨及交通船舶停靠腹地太小，漁民批評上下岸「如搶灘」，市議會議長邱奕勝今天邀集立委及相關單位會勘，邱奕勝、立委呂玉玲認為，該碼頭年久失修出入危險，考量觀光及漁民需求，應先建置鋼製階梯，長期再規畫碼頭整體改善計畫。

北區水資源局長江明郎表示，東湖碼頭位於石門水庫上游，水位高使用率高，碼頭老舊，目前上下岸確實有困難，該局短期將先建造鋼製階梯，改善居民、漁民出入方便，避免用爬方式危險，長期將研擬規畫進行整體碼頭改善，另將與漁民會商，新增1條或2條浮動式碼頭，盡量讓水域既有的舢舨和農牧船均可安全使用。

石門水庫水位回升，遊湖觀光遊客陸續增加，由於水庫東湖碼頭為薑母島居民往返、72名水庫漁民主要的進出碼頭，該碼頭上下岸階梯坍方年久失修，邱奕勝接到陳情，邀集江明郎、立委魯明哲、呂玉玲及立委參選人邱若華、在地漁民多人前往東碼頭會勘尋求解決。

漁民王鎮興說，東湖碼頭交通船通往薑母島，復興奎輝、長興村居民也會使用該碼頭進出，還有農牧用船及漁民舢舨也會停靠，卻因碼頭上下階梯坍方多年，居民、漁民進出要「搶灘上岸」，他批評淪為三等公民，要求北水局趕快修繕設施，增設碼頭方便出入。

漁民徐盛達說，東湖碼頭同是觀光碼頭，卻無停車場，現在只有居民、漁民出入使用，石頭上下岸樓梯坍方，加上碼頭腹地不大，交通船、舢舨停靠擁擠，建議多設置幾座浮動式碼頭，以利船舶交通。

邱奕勝表示，居民反映東碼頭壞掉很久，現場可看到往返薑母島居民、漁民出入危險，考量薑母島觀光及漁民出入，應修建具未來性的新碼頭。呂玉玲建議，針對東湖碼頭應先建置臨時鋼製階梯，經風吹雨曬老舊、塑膠材質的浮動式碼頭，請北水局一併更新處理。

石門水庫東湖碼頭上下岸階梯年久失修，進出如搶灘，桃園市議長邱奕勝（右二）、立委呂玉玲等人會勘解決。記者曾增勳／攝影
石門水庫東湖碼頭上下岸階梯年久失修，進出如搶灘，桃園市議長邱奕勝（右二）、立委呂玉玲等人會勘解決。記者曾增勳／攝影

碼頭 漁民 石門水庫 邱奕勝 呂玉玲 桃園

延伸閱讀

獨／傳趙正宇將回國民黨籍參選？ 藍營：沒有空間

國民黨今提名5立委參選人 呂玉玲、陳美雅初選勝出

國民黨立委初選5選區呂玉玲過關 6選區人選仍不明

藍營立委初選桃園第5選區呂玉玲出線 對手黃敬平這樣說

相關新聞

石門水庫碼頭階梯壞「上下岸如搶灘」 民怨被當三等公民

桃園市石門水庫薑母島居民、漁民出入的東湖碼頭，上下岸階梯年久失修坍方，加上只有1條浮動式碼頭，舢舨及交通船舶停靠腹地太小...

禮券成廢紙？百帝美髮停業 竹市府要求業者提賠償方案

新竹在地知名美髮業者百帝美髮近月驚傳無預警停止營業，5間門市陸續收攤，不少消費者購買的剪髮券無處可退費氣炸。新竹市消費者...

苗栗縣豐水梨評鑑結果揭曉 三灣余春英勇奪特等獎

苗栗縣豐水梨果品評鑑今天在三灣鄉農會舉辦，評鑑結果接近中午出爐，由三灣梨農余春英贏得特等獎，評審強調今年豐水梨甜度高、口...

桃園清潔隊添451名生力軍 體育健將上榜

桃園市環境清潔稽查大隊今年招考清潔隊員，共錄取451人，今天在勞工教育大樓辦理志願選填，其中100人從8月起陸續分發，其...

首屆「猫狸村」大獲好評 苗栗青創店第二屆選拔起跑

苗栗縣政府去年首屆「巷弄菁潮流 苗青創業家」青年創新店家選拔，展現出年輕人創意與活力，金獎及人氣獎的「貓狸村」手作料理大...

雷擊桃園高壓電斷線 平鎮大溪1393戶停電

氣象局今天發布大雨特報，並針對台北市、新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息，桃園市大溪、平鎮區部分路段因電力設備遭雷擊，造成...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦