石門水庫碼頭階梯壞「上下岸如搶灘」 民怨被當三等公民

桃園市石門水庫薑母島居民、漁民出入的東湖碼頭，上下岸階梯年久失修坍方，加上只有1條浮動式碼頭，舢舨及交通船舶停靠腹地太小，漁民批評上下岸「如搶灘」，市議會議長邱奕勝今天邀集立委及相關單位會勘，邱奕勝、立委呂玉玲認為，該碼頭年久失修出入危險，考量觀光及漁民需求，應先建置鋼製階梯，長期再規畫碼頭整體改善計畫。

北區水資源局長江明郎表示，東湖碼頭位於石門水庫上游，水位高使用率高，碼頭老舊，目前上下岸確實有困難，該局短期將先建造鋼製階梯，改善居民、漁民出入方便，避免用爬方式危險，長期將研擬規畫進行整體碼頭改善，另將與漁民會商，新增1條或2條浮動式碼頭，盡量讓水域既有的舢舨和農牧船均可安全使用。

石門水庫水位回升，遊湖觀光遊客陸續增加，由於水庫東湖碼頭為薑母島居民往返、72名水庫漁民主要的進出碼頭，該碼頭上下岸階梯坍方年久失修，邱奕勝接到陳情，邀集江明郎、立委魯明哲、呂玉玲及立委參選人邱若華、在地漁民多人前往東碼頭會勘尋求解決。

漁民王鎮興說，東湖碼頭交通船通往薑母島，復興奎輝、長興村居民也會使用該碼頭進出，還有農牧用船及漁民舢舨也會停靠，卻因碼頭上下階梯坍方多年，居民、漁民進出要「搶灘上岸」，他批評淪為三等公民，要求北水局趕快修繕設施，增設碼頭方便出入。

漁民徐盛達說，東湖碼頭同是觀光碼頭，卻無停車場，現在只有居民、漁民出入使用，石頭上下岸樓梯坍方，加上碼頭腹地不大，交通船、舢舨停靠擁擠，建議多設置幾座浮動式碼頭，以利船舶交通。