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桃園清潔隊添451名生力軍 體育健將上榜

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市環境清潔稽查大隊今年招考清潔隊員，共錄取451人，今天在勞工教育大樓辦理志願選填。市長張善政（左三）到場鼓勵新進隊員。圖／市府提供
桃園市環境清潔稽查大隊今年招考清潔隊員，共錄取451人，今天在勞工教育大樓辦理志願選填。市長張善政（左三）到場鼓勵新進隊員。圖／市府提供

桃園市環境清潔稽查大隊今年招考清潔隊員，共錄取451人，今天在勞工教育大樓辦理志願選填，其中100人從8月起陸續分發，其餘名額則於後年底分發完畢。

今年錄取者不少人是體育健將，像是最高分的巫國聖是輕艇好手，第二名的石鳳義更是曲棍球代表隊成員。另，戴家堂兄弟在第五考區名列前3名，他們的父親目前也在大園區清潔隊服務，優異表現在鄰里間成為佳話。

今年清潔隊員招考，吸引共4145名考生報名，原定錄取名額為450名，因有2人同分，故增額錄取1名，總計錄取451名，預計分3年進用完畢。

環保局長陳世偉表示，今年各區清潔中隊退、離職缺額共100名，將自8月起陸續分發至各區中隊服務；另外161名新增員額將於明年1月起陸續通知報到，其餘190名錄取人員預估於2025年底前進用完畢。

陳世偉提到，未來辦理志願選填會先以電話、雙掛號公函通知錄取人員，以利完成志願選填及進用程序；而本次招考進用的隊員，進用後將優先投入垃圾收運、資源回收、洗掃街道等第一線為民服務工作。

市長張善政說，本次清潔隊員招考，特別要求環保局要秉持公開、透明原則辦理，絕不能有任何黑箱作業，另志願選填作業也一樣全程公開、透明，依成績排名依序選填志願；今天是新進人員放榜後選填志願的日子，進用後將優先投入垃圾收運、資源回收、洗掃街道等第一線為民服務工作，為環境清潔稽查大隊增添生力軍。

桃園市環境清潔稽查大隊今年招考清潔隊員，共錄取451人，今天在勞工教育大樓辦理志願選填。市長張善政到場鼓勵新進隊員。圖／市府提供
桃園市環境清潔稽查大隊今年招考清潔隊員，共錄取451人，今天在勞工教育大樓辦理志願選填。市長張善政到場鼓勵新進隊員。圖／市府提供

資源回收 桃園 張善政

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