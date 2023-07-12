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首屆「猫狸村」大獲好評 苗栗青創店第二屆選拔起跑

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府今天啟動第二屆「巷弄菁潮流 苗青創業家」青年創新店家選拔，展示首屆得獎青年店家商品，縣長鍾東錦等人大為讚嘆。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府今天啟動第二屆「巷弄菁潮流 苗青創業家」青年創新店家選拔，展示首屆得獎青年店家商品，縣長鍾東錦等人大為讚嘆。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府去年首屆「巷弄菁潮流 苗青創業家」青年創新店家選拔，展現出年輕人創意與活力，金獎及人氣獎的「貓狸村」手作料理大受好評，縣長鍾東錦今天啟動第二屆選拔活動，歡迎踴躍報名。

貓狸村開店在苗栗市府前路的老房子，義式料理混合客家風味的特色餐廳，縣府勞動及青年發展處去年首次辦理青年創新店家選拔，貓狸村奪下金獎、人氣獎，也成了成功案例，縣府今天啟動第二屆選拔活動。

鍾東錦、縣議員許櫻萍、徐筱菁、張志宇、曾玟學、黎尚安等人到場，參觀第一屆得獎猫狸村等店家展示的商品，都大為驚艷，肯定年輕人的用心、努力，及展現的創意。

鍾東錦表示，年輕人創業難，要面對各項難題，勞青處責無旁貸從旁輔導協助，再加上青年事務委員的經驗，及育達科技大學的指導下，讓返鄉的青年順利創業開創前途，做好準備成功機會就大，縣府再提供資訊與行銷管道平台，讓青年品牌打開知名度。

勞青處處長王浩中指出，選拔活動號召苗栗在地從事文創、餐飲等各行業青年參加，販售型態不拘；報名期間至今年8月12日，聘請專業評審評分，最高金獎1萬元，歡迎18歲至45歲設籍或營業登記在苗栗的青年店家踴躍報名，網址https://2023store.miaoli-youths.org/

苗栗縣政府今天啟動第二屆「巷弄菁潮流 苗青創業家」青年創新店家選拔，展示首屆得獎青年店家商品，縣長鍾東錦等人大為讚嘆。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府今天啟動第二屆「巷弄菁潮流 苗青創業家」青年創新店家選拔，展示首屆得獎青年店家商品，縣長鍾東錦等人大為讚嘆。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府今天啟動第二屆「巷弄菁潮流 苗青創業家」青年創新店家選拔，展示首屆得獎青年店家商品，縣長鍾東錦等人大為讚嘆。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府今天啟動第二屆「巷弄菁潮流 苗青創業家」青年創新店家選拔，展示首屆得獎青年店家商品，縣長鍾東錦等人大為讚嘆。圖／苗栗縣政府提供

青年 鍾東錦

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