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雷擊桃園高壓電斷線 平鎮大溪1393戶停電

中央社／ 桃園12日電
桃園市大溪、平鎮區部分路段因電力設備遭雷擊，造成1393戶停電，搶修後已於下午2時32分復電。圖為台電示意圖。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
桃園市大溪、平鎮區部分路段因電力設備遭雷擊，造成1393戶停電，搶修後已於下午2時32分復電。圖為台電示意圖。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

氣象局今天發布大雨特報，並針對台北市、新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息，桃園市大溪、平鎮區部分路段因電力設備遭雷擊，造成1393戶停電，搶修後已於下午2時32分復電。

中央氣象局今天發布大雨特報，由於對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中部以北地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防溪水暴漲。

氣象局並針對台北市、新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

台電桃園營業處說明，今天中午的大雷雨，造成桃園市大溪區一心里、仁和里、南興里，以及平鎮區三興路東勢段、中豐路南勢二段、日星街、自強街、快速路一段及莊敬街一帶停電，共1393戶受到影響。

台電桃園營業處表示，台電位在平鎮區三星路310巷旁的三興分線16號高壓線，因遭雷擊斷線，經過台電人員搶修後，中午12時52分陸續有126戶復電，但仍有1267戶停電中，經過緊急搶修，已於下午2時32分全數復電。

桃園 台電

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