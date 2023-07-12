竹市社福卡每月補助600點 8月起持卡可在新竹縣市搭乘火車

為鼓勵長者及身障者走出戶外、多運動、多參加活動，竹市府核發的愛心卡（簡稱社福卡）每月補助600點，可搭乘公車客運、敬老愛心計程車，及使用國民運動中心與公立游泳池，市府今指出，8月1日起將再擴大開放搭乘台鐵，讓竹市使用社福卡的市民生活更便利、樂活在新竹。

市長高虹安表示，繼7月1日社福卡使用新增新竹市國民運動中心的場地租借服務後，今年8月1日起，持市府核發的社福卡民眾，可在新竹縣市任一個火車站，從專用通道進站或出站，無須另行購票，此外，今年底前也將開放敬老卡可使用於農會消費及搭乘國道客運，鼓勵長者與身障者多走出門。

社會處表示，竹市社福卡票價計算規則為起、訖站其中一站須為新竹市或新竹縣車站，每次單趟補助上限為社福點數50點（1點即1元）。超過市府單趟次補助點數或當月累計超出每月補助點數時，依實際搭乘區間計價並扣除補助點數後，由持卡者電子錢包支付。

社福卡可搭乘的車種除觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、3000型自強號及其他台鐵指定列車（具專屬性及不發售無座票列車）之外，其餘車種則不限搭乘，但如搭乘對號列車不另行劃座（也就是沒有固定座位）。

社會處提醒，持有竹市社福卡的市民，社福卡限本人使用，並應配合驗票人員查驗身份證件。

交通處表示，另關於桃竹竹苗「生活圈通勤月票」方案，交通部公路總局在6月21日召開「桃竹竹苗生活圈通勤月票」審查會議，市府因無法確定何時可收到會議紀錄，且為爭取市民權益，市府自行紀錄審查意見並在7月5日已先修正再速提中央進行審查，盼交通部儘速召開第2次審查會議。