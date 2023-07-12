基北北桃1200月票註冊破35萬人 張善政：絕不是大撒幣

TPASS基北北桃1200元月票7月上路以來，註冊超過35萬人，桃捷運量更飆升，每日超過9萬人次。桃園市長張善政今天主持市政會議表示，這次政策不僅是大眾運輸重要里程碑，更可望帶動人口翻轉，讓更多民眾移居桃園。不過月票上線同時，近期公車乘車人數、候車時間都增加，他也要求交通局、桃捷公司等單位須上緊發條，密切觀察運量變化、機動調整，將陣痛降到最低。

據桃捷公司統計，機捷運量在疫情前最高峰是每日7.6萬人次，6月平均運量8.4萬人次，月票上路後，7月至今平均每日都超過9萬人次。

張善政表示，機捷7月運量明顯比過去高很多，過去大家覺得機捷票價不划算，有1200月票後票價不是問題，也較不會面臨脫班、塞車等狀況，是非常划算的選擇，交通局更規畫多條串連機場捷運的公車接駁路線，希望民眾多利用，讓捷運發揮更大效益。

張善政坦言，通勤月票上路後，對通勤族生活產生重大影響，包括公車乘車人數增加、候車時間變長等，市府正努力解決；桃園客運業者長期面臨駕駛員不足問題，月票上路後所增加的乘客人數，對業者的運輸量能產生負擔，對此市府已透過各項方案協助客運業者盡速補齊人力；業者遇到問題時，也可隨時向市府尋求協助。