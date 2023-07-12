苗栗少子化幾乎難以逆轉 打造宜居適住環境受期待

苗栗縣有7個村里整整1年半沒有登記新生兒，大環境及後天條件不足，少子化問題及衝擊，幾乎是椽木求魚難以逆轉，希望一個宜居適住的生活更是要務，許多鄉親引頸期盼。

苗栗縣前3年的人口數，依序54萬2590人、53萬8178人、53萬5132人，今年6月底53萬4677人，至於出生人數分別2795人、2652人、2293人，及1118人，此外，去年至今年6月，共有7個村里是零出生，人口減少及少子化嚴重。

少子化趨勢在苗栗幾乎是不可逆，大環境舉世都面臨相同的問題，加上養兒育女成本高，很多現代人少生、不願意生，其次，苗栗縣政府財政相對其他縣市比較困難，縣府捉襟見肘興辦福利，還是不如人，同樣都繳稅，福利卻有落差，一國多制對苗栗人不公平，甚至可能因此追逐福利，而設籍外縣市。

後天條件上，最近出爐的一份民調可以看出端倪，縣長鍾東錦上任半年來的施政滿意度58.5%，成績並不差，但未來感到擔心的縣政發展問題，居首的醫療環境高達63.85%，其次經濟就業49.58%，遠超第三的教育25.73%。

民調受到樣本等影響，或許會有誤差，但值得參考的是醫療一直是苗栗人心中的痛，歷任縣長劉政鴻、徐耀昌，及現任縣長鍾東錦都持續努力，但推動後龍鎮衛生醫療健康園區（原遠雄健康生活園區）促參案，醫學中心進駐已胎死腹中，鄉親期待更多資源挹注。

至於經濟就業方面，更是能不能留住年輕人，甚或吸引回流、及外縣市人口入住苗栗的關鍵之一，因為當沒有足以養家活口的工作，其他恐怕都是空談，以苗北頭份、竹南雙城，人口逆勢成長，就是很好的例子。

苗栗人口減少、少子化問題嚴重是不爭的事實，但也不乏在苗栗有穩定工作，捨都會而來的人口，如何創造就業機會，醫療水準讓縣民更有信心就近就醫，打造宜居適住的環境，考驗主政者的智慧。