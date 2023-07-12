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苗栗縣7個村里近1年半零出生 鍾東錦：讓年輕人敢婚、敢生

聯合報／ 記者范榮達胡蓬生吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣少子化嚴重，縣長鍾東錦將啟動生育津貼加碼等措施，鼓勵年輕人敢婚、敢生。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣少子化嚴重，縣長鍾東錦將啟動生育津貼加碼等措施，鼓勵年輕人敢婚、敢生。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣去年有16個村里零出生登記，其中通霄鎮楓樹里等7個村里今年上半年也沒有新生兒，少子化嚴重，縣長鍾東錦將啟動生育津貼加碼等措施，鼓勵年輕人敢婚、敢生。

苗栗縣政府統計18鄉鎮市275個村里，去年有16個村里，今年1至6月有37個村里，都沒有登記出生數，其中，楓樹里、卓蘭鎮新榮里、銅鑼鄉新隆村、南庄鄉東村、西湖鄉龍洞村、三灣鄉頂寮村、獅潭鄉百壽村，更是一年半都沒有新生兒。

楓樹里人口老化嚴重，當地楓樹國小也因新生驟少，早已被併校變成烏眉國小分校，里長馬國棟分析，年輕人沒工作就沒錢，根本不敢娶老婆，結果就是沒小孩出生。

「這些年跑婚喪喜慶都少了很多，省了一些紅白包！」東村村長梁正德感嘆說，東村1300多人，但多是老年人，年輕人畢業後大多外移，返鄉創業的青年也少，東村在南庄市區，老街及桂花巷雖是觀光景區，但來開業、服務人員多是外地人，一些工作的外籍配偶也是附近其他村落，設籍在地的年輕人少，結婚的也不多，都是新生兒減少的原因。

新隆村長陳石豐也有感，他說，村內沒有什麼工作機會，年輕人大多數都在外地就業、娶妻生子，一年半沒有新生兒是事實，也很無奈，村內目前種植仙草已有七、八甲規模，希望逐步擴大帶動休閒觀光產業鏈，創造年輕人就業機會。

鍾東錦認為苗栗縣面臨少子化、高齡化夾擊，因財源有限，縣府盡量讓鄉親有感，目前生育津貼1胎1萬元，明年將研議第二胎以後加碼到2萬元，此外，年輕人結婚，只要喜帖給他，他或太太陳美琦、副縣長鄧桂菊盡可能到婚宴致賀，若分身乏術，也會指定人員到場。

此外，國家政策「0到6歲國家一起養」，不論下屆總統誰當選，都應會推動，縣府持續加強招商引資，發展地方產業創生，在地有適當的工作機會，讓年輕人有意願返鄉結婚生子。

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