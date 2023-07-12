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木雕館廁所優化 將成苗栗首批有免治馬桶的公立展館

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
三義木雕館一館男女廁所的廁間門檻高低落差達到近30公分，將優化改善。圖／苗栗縣政府提供
三義木雕館一館男女廁所的廁間門檻高低落差達到近30公分，將優化改善。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣三義木雕館是全國唯一以木雕為主題的專業藝術博物館，但一館1、2樓廁所啟用逾15年，基於友善服務理念，縣府即日起進場施工進行優化改善工程，預計11月完工，設備更新後將有坐式免治馬桶，並率先導入視障者觸摸指引圖等多項友善功能，將成為縣內第一批提供免治馬桶的公立展館。

苗栗縣文化觀光局指出，三義木雕館館內廁所優化改善工程，施工期間部分樓層廁所暫停開放，工區將以安全圍籬封閉，入館民眾為自身安全，請勿進入工地，整修期間造成不便請見諒。

三義木雕館指出，木雕館一館廁所使用多年，為因應孩童、身障、年長者及多元性別、不同文化族群訪客需求，因此向中央爭取「優質公廁與美質環境推動計畫」，獲環保署補助經費更新相關老舊設備；目前館內廁所內部有管線漏水問題，廁間平台高達近30公分，與地面落差大，對年長者及遊客有踩空或摔倒疑慮，此外男廁小便斗非落地式，身高小的孩童不易如廁，這些問題都將優化改善。

此外，廁所坐式馬桶將改為免治馬桶、蹲式加裝扶手，廁所內導入視障者觸摸指引圖、緊急求助鈴、淨下設備及無障礙地面設計，希望建構優質的友善環境。

木雕館外的公廁使用遊客多並規畫有尿布檯等設施，去年並獲全國友善公廁優質獎，這次改善館內廁所，將一步提供遊客友善服務。除了三義木雕館，公館鄉苗栗特色館目前也正進行戶外公廁優化工程，也提供免治馬桶，與木雕館將 一同成為縣內首批擁有免治馬桶的大型展場、展館。

文觀局長林彥甫表示，性別友善廁所不僅是重視兩性平等觀念、友善多元性別，同時尊重及滿足多元社會需求，更解決兒童、身障者及高齡長者遊客家屬的困擾，提供遊客良好旅遊品質。

三義木雕館一館的廁所進行優化改善工程，預計11月完工。圖／苗栗縣政府提供
三義木雕館一館的廁所進行優化改善工程，預計11月完工。圖／苗栗縣政府提供
三義木雕館一館男廁便斗非落地型，對孩童造成不便。圖／苗栗縣政府提供
三義木雕館一館男廁便斗非落地型，對孩童造成不便。圖／苗栗縣政府提供

免治馬桶 公廁

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