電動車鋰電池起火難控制 新竹天公壇贈消防局專用滅火系統

藝人林志穎去年8月在桃園駕駛電動車發生車禍事故，因鋰電池復燃造成火勢失控，新竹天公壇今在主委方榮淮發起下，購置總價值360萬元電動車電池滅火系統4組贈與新竹市消防局，今舉辦器材捐贈儀式，由市長高虹安代表消防局受贈，現場也進行電動車電池滅火系統演練，示範電動車電池專用滅火設備如何使用。

高虹安說，目前國內電動車的需求與數量與日俱增，去年8月林志穎在桃園駕駛電動車發生車禍事故，因鋰電池復燃造成火勢失控，消防員花費約6小時搶救與大量的消防水（約75噸）冷卻才得以撲滅，且因鋰電池的化學反應特性，造成消防員面臨感電、爆炸及有毒氣體危害等風險。

高虹安說，中央地方都在推動淨零碳排的政策，未來電動車數量勢必會大幅增加，感謝天公壇非常有遠見，捐贈電動車電池專用滅火系統4組，讓竹市擁有的設備數量領先全台，目前各縣市中只有台北市2組、台中市2組及嘉義市1 組，竹市在這次捐贈後成為全國最多電動車滅火器材的縣市。

消防局長李世恭說明，「電動車電池滅火系統組」配備獨立的「穿刺滅火裝置」與「遠端控制設備」，因此，當電動車發生車禍、鋰電池受損發生燃燒時，消防員可先將「穿刺滅火裝置」置於車底，並在8公尺外以遠端控制設備進行操作，隨即將滅火裝置內的水霧噴槍穿刺進入車輛電池內，直接將水灌入電池內部。