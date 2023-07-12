快訊

鎵鍺禁令下一步？美50種關鍵礦物依賴中國 稀土恐暴漲

鋁製臉盆砸頭！陸軍257旅2士兵鬥毆 驚動司令部

112分科化學解答出爐！考生懊悔寫不完 高中師不同調：考題簡單無新意

電動車鋰電池起火難控制 新竹天公壇贈消防局專用滅火系統

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
消防局現場進行電動車電池滅火系統演練。圖／新竹市政府提供
消防局現場進行電動車電池滅火系統演練。圖／新竹市政府提供

藝人林志穎去年8月在桃園駕駛電動車發生車禍事故，因鋰電池復燃造成火勢失控，新竹天公壇今在主委方榮淮發起下，購置總價值360萬元電動車電池滅火系統4組贈與新竹市消防局，今舉辦器材捐贈儀式，由市長高虹安代表消防局受贈，現場也進行電動車電池滅火系統演練，示範電動車電池專用滅火設備如何使用。

高虹安說，目前國內電動車的需求與數量與日俱增，去年8月林志穎在桃園駕駛電動車發生車禍事故，因鋰電池復燃造成火勢失控，消防員花費約6小時搶救與大量的消防水（約75噸）冷卻才得以撲滅，且因鋰電池的化學反應特性，造成消防員面臨感電、爆炸及有毒氣體危害等風險。

高虹安說，中央地方都在推動淨零碳排的政策，未來電動車數量勢必會大幅增加，感謝天公壇非常有遠見，捐贈電動車電池專用滅火系統4組，讓竹市擁有的設備數量領先全台，目前各縣市中只有台北市2組、台中市2組及嘉義市1 組，竹市在這次捐贈後成為全國最多電動車滅火器材的縣市。

消防局長李世恭說明，「電動車電池滅火系統組」配備獨立的「穿刺滅火裝置」與「遠端控制設備」，因此，當電動車發生車禍、鋰電池受損發生燃燒時，消防員可先將「穿刺滅火裝置」置於車底，並在8公尺外以遠端控制設備進行操作，隨即將滅火裝置內的水霧噴槍穿刺進入車輛電池內，直接將水灌入電池內部。

透過新式設備，消防員可遠離爆炸波及危險，也能防止電池的復燃，避免燃燒時有毒氣體範圍擴大，且因能短時間有效滅火，對於灌救水的使用也能大幅漸少。

新竹天公壇今在主委方榮淮發起下，購置總價值360萬元電動車電池滅火系統4組贈與新竹市消防局，今舉辦器材捐贈儀式。圖／新竹市政府提供
新竹天公壇今在主委方榮淮發起下，購置總價值360萬元電動車電池滅火系統4組贈與新竹市消防局，今舉辦器材捐贈儀式。圖／新竹市政府提供

消防員 高虹安 車禍 火災 電動車

延伸閱讀

電池將有革命性突破？Toyota 聲稱將發表具備達1,200公里續航里程的電池科技！

資誠舉辦美墨電動車研討會 協助台商東進美墨市場

花蓮震災建功！台中首批搜救犬「鐵雄」、「腿腿」除役 開放認養

台灣上半年電動車銷售排行 Model Y獨占鰲頭 亞軍居然是它

相關新聞

獨／新竹百帝美髮5店驚傳無預警關閉 消費爭議申訴暴增

在新竹縣市有5家分店的百帝美髮近月傳出分店無預警關閉，不少民眾購買數千元的理髮券無處可用、也無法退費氣炸，紛紛向消保官投...

基北北桃1200月票註冊破35萬人 張善政：絕不是大撒幣

TPASS基北北桃1200元月票7月上路以來，註冊超過35萬人，桃捷運量更飆升，每日超過9萬人次。桃園市長張善政今天主持...

苗栗少子化幾乎難以逆轉 打造宜居適住環境受期待

苗栗縣有7個村里整整1年半沒有登記新生兒，大環境及後天條件不足，少子化問題及衝擊，幾乎是椽木求魚難以逆轉，希望一個宜居適...

苗栗縣7個村里近1年半零出生 鍾東錦：讓年輕人敢婚、敢生

苗栗縣去年有16個村里零出生登記，其中通霄鎮楓樹里等7個村里今年上半年也沒有新生兒，少子化嚴重，縣長鍾東錦將啟動生育津貼...

竹市西大路地下道試辦車輛禁轉彎措施 1個多月零事故

新竹市西大路地下道過去轉向車輛停等，嚴重影響直行車流續進，市府在5月16日起試辦「西大路地下道下午尖峰禁止左、右轉林森路...

竹縣鳳山溪汙染報告出爐 驗出苯乙烯、甲苯、四氯乙烷

新竹縣鳳山溪6月11日遭有毒廢液汙染，造成魚群暴斃，還因汙染淨水場導致關西、新埔地區大停水。立委林為洲在臉書公布環保署化...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦