竹縣公設民營綜合社福館托嬰中心 即日起招生

位於竹北市的新竹縣綜合社會福利館設置公設民營托嬰中心，即日起開放報名，並於明天舉辦招生說明會、開放家長參觀。新竹縣長楊文科表示，縣府原已有1處公設民營托嬰中心及4處社區公共托育家園，現新增第2處托嬰中心，期望能降低家長的育兒負擔，鼓勵民眾多多生養。

新竹縣公設民營綜合社會福利館托嬰中心位於竹北市光明二街91號1樓，委託台灣幼兒早期教育協會營運，即日起至7月19日止開放報名登記，明天下午2點半至3點半舉辦招生說明會，歡迎設籍於新竹縣的幼兒及家長申請，預計收托2足月至未足2歲的嬰幼兒共32名。

新竹縣政府社會處表示，此托嬰中心預計分為2個月至12個月、13個月至24個月兩班各16個名額，收托時間為周一至周五的上午7點30分至下午5點30分，延後托育時間則為5點30分至下午7點。公設民營綜合社會福利館托嬰中心空間準備豐富教具，分區分齡設計，中心托育比為1比4，期望能使收托的嬰幼兒受到良好的照顧。

該中心收托順序第一序位以5名為限，以弱勢家庭、具原住民身分的嬰幼兒、發展遲緩或持有輕度身心障礙證明的嬰幼兒、嬰幼兒的手足或父母或監護人之一為中度以上身心障礙者優先。第二序位則限2名，為該托嬰中心員工的嬰幼兒。第三序位25名，為設籍新竹縣一般家庭的嬰幼兒。

報名的嬰幼兒須設籍於新竹縣，即日起至7月19日止在於上午9點至12點、下午1點至5點，可於新竹縣公設民營綜合社會福利館托嬰中心一樓行政櫃檯辦理登記，需攜帶登記表、申請書、戶口名簿正本（應註記設籍時間）或近3個月的戶籍謄本正本及影本、父母私章，若委託他人辦理，則須攜帶申請委託書，第一、第二序位者則應備妥相關證明文件。

托嬰中心明天將舉辦說明會，並開放家長參觀，另將於7月21日上午10點抽籤、下午2點於綜合社會福利館托嬰中心臉書公告抽籤結果，預計8月1日起正式收托。