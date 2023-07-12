竹市西大路地下道試辦車輛禁轉彎措施 1個多月零事故

新竹市西大路地下道過去轉向車輛停等，嚴重影響直行車流續進，市府在5月16日起試辦「西大路地下道下午尖峰禁止左、右轉林森路」措施。市府今指出，試辦起至今約1個半月，經派員調查往市區方向車流紓解率，汽車增加13%、機車增加20%，有效緩解車流，經警察局提供事故資料，試辦尖峰時段「零事故」，市長高虹安肯定成效，將持續推動。

竹市府交通處表示，西大路地下道雙向各配置一車道，到下午尖峰時段，科學園區往市區方向車流大，常因轉彎往林森路車輛停等，致後方車輛嚴重回堵至南大路，不僅影響行車效率，更導致交通事故發生。統計2021、2022年該路口發生交通事故計27件，以左、右轉車禍案件最多。

交通處長倪茂榮說，「西大路地下道下午尖峰禁止左、右轉林森路」措施，經交通改善小組決議試辦，也辦地方說明會取得共識，5月16日起試辦以來以簡化動線、消弭衝突點為目標，在上游處設置預告牌面、調整上下游替代轉向路口秒數，提升紓解效率，並針對地下道機車與平面機車行車動線分開號誌時相，解決衝突。

該交通措施試辦起至今約1個半月，經交通處派員現場調查紓解情形，1個綠燈時相可完全紓解地下道等候車輛，往市區方向車流紓解率，汽車增加13%、機車增加20%；經警察局提供事故資料，試辦尖峰時段零事故，有效降低事故發生。

警察局指出，試辦期間警察局也派員勸導違規車輛、加強西大路沿線違規車輛巡查。為減輕警力負擔，已向交通部爭取科技執法設備補助，待交通部核定後，將透過科技執法取締違規車輛，以確保行車效率與安全。

高虹安7月5日主持交通改善小組第5次會議，聆聽交通處試辦成效報告、肯定試辦成果，並感謝交通處及警察局同仁共同努力。