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新竹巨城停車場違停亂象 業者：已公告適時勸導或鎖車

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
有民眾在臉書社團新竹爆料公社貼文並附上照片，指遠東巨城購物中心總有不少車輛自以為聰明，不將汽車停在停車格內，直接停在走道。記者王駿杰／攝影
有民眾在臉書社團新竹爆料公社貼文並附上照片，指遠東巨城購物中心總有不少車輛自以為聰明，不將汽車停在停車格內，直接停在走道。記者王駿杰／攝影

新竹遠東巨城購物中心逛街人潮多，民眾反映，雖然巨城購物中心汽機車停車位多，仍無法紓緩假日逛街人潮，不少民眾不按規定亂停車，占用行人空間與車道，甚至連婦幼停車位也遭占用；對此，業者指出，商場都會公告，對亂停機車會上鎖，汽車則會將公告放置擋風玻璃上，占用婦幼車位及身障車位，主管機關最高可處1200元罰鍰。

有民眾在臉書社團新竹爆料公社貼文並附上照片，指遠東巨城購物中心有不少人不將汽車停在停車格內，直接停在走道。先前也有網友反映，機車停車場有一堆民眾不按規定停車，將機車停在行人走道與消防通道，汽車則有人無相關證件就占用婦幼停車位。

對此，巨城購物中心指出，雖然業者沒有公權力，但對嚴重占用車道、人行道或消防通道的機車，會請停管人員上鎖並留下聯絡方式，等民眾牽車時再聯繫協助開鎖，過程不會要求付開鎖費，且賣場也設有跑馬燈公告提醒民眾。汽車不按規定停車則會在擋風玻璃放上提醒公告，希望民眾盡量將車停放在車格。

至於民眾若發現有違規占用孕婦及育兒車位時，若是路邊停車場，可向警察機關檢舉，依道路交通管理處罰條例舉發；若為路外停車場，例如賣場、百貨公司、醫院等附設停車場，可向停車場主管機關檢舉，依停車場法處罰。

巨城購物中心指出，針對嚴重占用車道、人行道或消防通道的機車，會請停管人員上鎖並留下聯絡方式，等民眾牽車時再聯繫協助開鎖，賣場也設有跑馬燈公告提醒民眾。記者王駿杰／攝影
巨城購物中心指出，針對嚴重占用車道、人行道或消防通道的機車，會請停管人員上鎖並留下聯絡方式，等民眾牽車時再聯繫協助開鎖，賣場也設有跑馬燈公告提醒民眾。記者王駿杰／攝影

停車場 新竹

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