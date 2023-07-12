竹縣鳳山溪汙染報告出爐 驗出苯乙烯、甲苯、四氯乙烷

新竹縣鳳山溪6月11日遭有毒廢液汙染，造成魚群暴斃，還因汙染淨水場導致關西、新埔地區大停水。立委林為洲在臉書公布環保署化驗報告，主要汙染物質為苯乙烯，並在水中、土壤以及關西淨水場、關西、新埔取水口皆驗出，但環保署回覆卻是對人體無急毒性，居民表示無法接受。新竹縣環保局表示，待最後廢棄物溶劑報告出爐後會跟大家仔細說明。

林為洲在臉書貼出環保署針對鳳山溪汙染案件化驗報告，新竹縣環保局也證實該報告就是這次事件的報告，但由於最後廢棄物溶劑報告尚未出爐，環保局將等最後一份報告出爐後，再統整資料統一對外說明。

根據環保署的報告指出，總石油碳氫化合物在鳳山溪土壤測得67500mg/Kg，其中苯乙烯為主要汙染物，在水中測出＜0.0100mg/L、在土壤測得2100mg/Kg，在關西淨水場測得0.00278 mg/L、關西取水口測出0.0356 mg/L、關西取水口下游驗出0.0610 mg/L、新埔取水口驗出0.00087 mg/L。

另外還有甲苯分別在鳳山溪水中、土壤及關西淨水場、關西取水口下游均驗出；四氯乙烷則在鳳山溪水中、土壤、潮音寺附近汙染源、關西取水口、關西取水口下游驗出。

關西淨水場內除了苯乙烯、甲苯之外，還驗出三氯甲烷、一溴二氯甲烷、二溴二氯甲烷以及總三鹵甲烷。環保署也以文字說明，石油類碳氫化合物進入淨水場後，因加氯消毒過程易產生總三鹵甲烷等致癌物。

不過新竹縣環保局6月16日、17日、20日針對關西淨水場、新埔淨水廠供水系統、8處直接供水點及6處用戶端進行自來水復水後之水質抽驗，檢測項目包括揮發性有機物、重金屬及總三鹵甲烷，經檢測結果均符合飲用水標準。

關西鎮環境守護協會理事長羅功奇表示，廢液還有其他成份混雜，否則魚類的大量死亡及大範圍影響要如何解釋？如今新埔淨水場也沒用回鳳山溪的水， 表示自來水公司仍有疑慮。