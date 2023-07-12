快訊

服外役監喝酒、介紹特種行業「放縱不羈」！易寶宏移回花蓮監獄服刑

黃子佼強吻、拍攝未成年少女裸照遭告發 列「他」字案被告

Toyz被爆勾搭「三寶媽」性感小模 綠帽老公氣炸：找不到人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／新竹百帝美髮5店驚傳無預警關閉 消費爭議申訴暴增

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹百帝美髮集團在新竹市有建功、關新、林森、巨城門市，新竹縣竹北市則有勝利門市，但近月陸續無預警關門。記者張裕珍／翻攝
新竹百帝美髮集團在新竹市有建功、關新、林森、巨城門市，新竹縣竹北市則有勝利門市，但近月陸續無預警關門。記者張裕珍／翻攝

新竹縣市有5家分店的百帝美髮近月傳出分店無預警關閉，不少民眾購買數千元的理髮券無處可用、也無法退費氣炸，紛紛向消保官投訴。還有網友在網路尋人社團貼文點名程姓負責人投資借款1千萬元後「跑路」。據了解，新竹縣市累計受理消費爭議申訴53件，新竹市消保官強調持續掌握消費爭議事件，將於近期舉辦大型協商會。

新竹百帝美髮集團經營多年，今年3月在新竹市有建功、關新、林森、巨城門市，新竹縣竹北市則有勝利門市，但消費者發現從6月開始勝利、林森、巨城門市無預警關店，僅剩的建功與關新門市在6月29日起也大門深鎖，門口還貼出「員工旅遊」的告示。

不少消費者因手邊還先前趁母親節檔期購買的理髮券想消費上門撲空，也聯繫不上店家，紛紛上網發文、留言抱怨，痛批業者根本是惡意推銷、惡意倒閉。還有網友說先前想到門市退費不成，店員稱可用理髮券購買店內產品，但產品貴得誇張買不下去。

新竹市消保官劉興振說，從6月5日起受理新竹百帝美髮的第1件消費爭議申訴案，迄今累計申訴41件，由於業者在竹北有門市，新竹縣也受理12件消費爭議申訴。消費者申訴購買了理髮券，卻因門市惡性倒閉無處可用，受害金額從數百元到3、4千元不等。

劉興振說，消費者申訴業者在母親節檔期才大促銷理髮券，推出買十送十優惠方案，但到了五月底卻陸續有門市關門。他們在6月5日接獲4起申訴案、6月6日接到第5件申訴，由於業者曾在疫情期間有漲價消費爭議糾紛，立刻警覺苗頭不對、著手處置。

新竹市消費者服務中心調閱該公司與負責人財稅資料，發現所得收入與存款資料幾乎為零，因此立刻發文給百帝美髮的負責人出面說明。據了解，負責人人在台北，派出經理當時稱3家店是因店租到期，還會繼續經營，消保官要求積極面對處理消費爭議。

不過，實際上已陸續有該美髮店員工反映業者欠薪，包括4、5月薪水都還沒拿到，直到6月20日發薪日也未入帳，市府勞工處在6月29日安排勞資爭議協調會，雙方談判破裂後，連原本還有開門的建功、關新門市都關門，7月以來又新增14件消費爭議申訴。

劉興振說，新竹地區消費者申訴案件累計53件，消保中心預計近期舉辦大型的協商會議，也有和負責人取得聯繫，要求出面跟消費者說明後續處理與補償機制，對方允諾會出席。記者今天致電百帝美髮聯繫電話沒有接通，未獲回應。

新竹百帝美髮多間門市無預警關門，還貼上「員工旅遊」告示，讓消費者氣炸。圖／取自網路
新竹百帝美髮多間門市無預警關門，還貼上「員工旅遊」告示，讓消費者氣炸。圖／取自網路

新竹 消保官

延伸閱讀

新竹社福卡8月起搭台鐵 規畫20個竹市適用站點一次看

小琉球遊客花千元抽到怪票券 消保官：不符商品禮券規範

居酒屋喝酒有「訂閱制」？月付399元3種酒精飲品喝到飽

新竹市立動物園導覽志工招募開跑 16歲以上可報名

相關新聞

獨／新竹百帝美髮5店驚傳無預警關閉 消費爭議申訴暴增

在新竹縣市有5家分店的百帝美髮近月傳出分店無預警關閉，不少民眾購買數千元的理髮券無處可用、也無法退費氣炸，紛紛向消保官投...

新竹社福卡8月起搭台鐵 規畫20個竹市適用站點一次看

台鐵7月開放10個縣市可使用地方社福卡扣點搭車，但北台灣卻「獨漏」新竹縣市，讓地方跳腳，台鐵從善如流日前宣布從原訂10月...

後龍農產三寶變五寶 爭取中央核定雜糧專區誘青農返鄉

苗栗縣後龍鎮臨海農地，早年以盛產西瓜、花生、番薯聞名，有後龍三寶之稱，近年推廣種植香瓜、玉女番茄有成，品質佳、有口皆碑，...

地層不穩 竹北天坑周邊 3路續封

新竹縣竹北市「豐采520」建案周邊道路5度坍塌，「天坑」還曾吞沒特斯拉，竹北市公所委託第三方綜合技師團隊，進行「表面波」...

美專家明勘新竹棒球場 綠提4訴求

美國大聯盟場務專家Chad Olsen今抵台，明針對新竹棒球場工程檢測評估，竹市議會民進黨團向市府提出4點訴求，要求開放...

安置街廓填黑土 航空城地主驚心

桃園航空城五權安置街廓被指整地用灰黑色土方回填地基，地主們擔心是汙染的黑心土，且趕工可能造成地基未夯實，影響家園重建品質...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦