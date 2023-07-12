獨／新竹百帝美髮5店驚傳無預警關閉 消費爭議申訴暴增

在新竹縣市有5家分店的百帝美髮近月傳出分店無預警關閉，不少民眾購買數千元的理髮券無處可用、也無法退費氣炸，紛紛向消保官投訴。還有網友在網路尋人社團貼文點名程姓負責人投資借款1千萬元後「跑路」。據了解，新竹縣市累計受理消費爭議申訴53件，新竹市消保官強調持續掌握消費爭議事件，將於近期舉辦大型協商會。

新竹百帝美髮集團經營多年，今年3月在新竹市有建功、關新、林森、巨城門市，新竹縣竹北市則有勝利門市，但消費者發現從6月開始勝利、林森、巨城門市無預警關店，僅剩的建功與關新門市在6月29日起也大門深鎖，門口還貼出「員工旅遊」的告示。

不少消費者因手邊還先前趁母親節檔期購買的理髮券想消費上門撲空，也聯繫不上店家，紛紛上網發文、留言抱怨，痛批業者根本是惡意推銷、惡意倒閉。還有網友說先前想到門市退費不成，店員稱可用理髮券購買店內產品，但產品貴得誇張買不下去。

新竹市消保官劉興振說，從6月5日起受理新竹百帝美髮的第1件消費爭議申訴案，迄今累計申訴41件，由於業者在竹北有門市，新竹縣也受理12件消費爭議申訴。消費者申訴購買了理髮券，卻因門市惡性倒閉無處可用，受害金額從數百元到3、4千元不等。

劉興振說，消費者申訴業者在母親節檔期才大促銷理髮券，推出買十送十優惠方案，但到了五月底卻陸續有門市關門。他們在6月5日接獲4起申訴案、6月6日接到第5件申訴，由於業者曾在疫情期間有漲價消費爭議糾紛，立刻警覺苗頭不對、著手處置。

新竹市消費者服務中心調閱該公司與負責人財稅資料，發現所得收入與存款資料幾乎為零，因此立刻發文給百帝美髮的負責人出面說明。據了解，負責人人在台北，派出經理當時稱3家店是因店租到期，還會繼續經營，消保官要求積極面對處理消費爭議。

不過，實際上已陸續有該美髮店員工反映業者欠薪，包括4、5月薪水都還沒拿到，直到6月20日發薪日也未入帳，市府勞工處在6月29日安排勞資爭議協調會，雙方談判破裂後，連原本還有開門的建功、關新門市都關門，7月以來又新增14件消費爭議申訴。