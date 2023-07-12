快訊

服外役監喝酒、介紹特種行業「放縱不羈」！易寶宏移回花蓮監獄服刑

黃子佼強吻、拍攝未成年少女裸照遭告發 列「他」字案被告

Toyz被爆勾搭「三寶媽」性感小模 綠帽老公氣炸：找不到人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

後龍農產三寶變五寶 爭取中央核定雜糧專區誘青農返鄉

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
後龍鎮公所為幫助農民收益，日前也舉辦西瓜促銷活動，目前正爭取中央核定雜糧專區，盼能促進青農返鄉就業。圖／後龍鎮公所提供
後龍鎮公所為幫助農民收益，日前也舉辦西瓜促銷活動，目前正爭取中央核定雜糧專區，盼能促進青農返鄉就業。圖／後龍鎮公所提供

苗栗縣後龍鎮臨海農地，早年以盛產西瓜、花生、番薯聞名，有後龍三寶之稱，近年推廣種植香瓜、玉女番茄有成，品質佳、有口皆碑，也成為後龍新寶；鎮長謝清輝表示，這就是新後龍五寶，目前規畫向中央爭取設置雜糧專區，盼能促進青農返鄉就業。

立委陳超明指出，從105年開始，他與後龍鎮公所推動後龍雜糧專區，希望以專區的方式，讓數代在南港務農的鄉親可以安心耕種，同時發展後龍有名的西瓜、花生等作物，經過近八年，將近20場的跨單位協調，終於有重大進展。

主責的農糧署昨在會議上說明，經過函詢各單位意見後，皆得到正面回覆，預計本周就會呈報農委會，之後再轉行政院核定。農委會預計8月1日升格為農業部，他會極力爭取後龍雜糧專區成為農業部第一個同意的專區計畫，之後也會爭取行政院加速核定。

謝清輝說，後龍五寶西瓜、花生、番薯、香瓜、玉女番茄，若是成立農業雜糧專區，能有效擴大農產量能，完善產銷結構，增加農民收益，也能促進青農返鄉就業。他說，公所很重視農業這方面，每年都有補助農民苗種、肥料，推廣使用紙箱包裝打品牌，同時在產季前也舉辦促銷活動，尤其是市場新寵香瓜、玉女番茄，都是賣到缺貨，需要預定，在在就是希望能實質幫助到農民。

農民 西瓜 農業部

延伸閱讀

三芝總統牌西瓜超甜登場 冠軍糖度高達15.3度

大冠鷲脫水路倒 新北動保處祭出猛禽救難三寶包

苗栗後龍鎮三寶加一寶？ 四寶蕗蕎特色作物明日之星

穆斯林認證伴手禮專區 彰化這處旅遊點一次購足

相關新聞

獨／新竹百帝美髮5店驚傳無預警關閉 消費爭議申訴暴增

在新竹縣市有5家分店的百帝美髮近月傳出分店無預警關閉，不少民眾購買數千元的理髮券無處可用、也無法退費氣炸，紛紛向消保官投...

後龍農產三寶變五寶 爭取中央核定雜糧專區誘青農返鄉

苗栗縣後龍鎮臨海農地，早年以盛產西瓜、花生、番薯聞名，有後龍三寶之稱，近年推廣種植香瓜、玉女番茄有成，品質佳、有口皆碑，...

新竹社福卡8月起搭台鐵 規畫20個竹市適用站點一次看

台鐵7月開放10個縣市可使用地方社福卡扣點搭車，但北台灣卻「獨漏」新竹縣市，讓地方跳腳，台鐵從善如流日前宣布從原訂10月...

地層不穩 竹北天坑周邊 3路續封

新竹縣竹北市「豐采520」建案周邊道路5度坍塌，「天坑」還曾吞沒特斯拉，竹北市公所委託第三方綜合技師團隊，進行「表面波」...

美專家明勘新竹棒球場 綠提4訴求

美國大聯盟場務專家Chad Olsen今抵台，明針對新竹棒球場工程檢測評估，竹市議會民進黨團向市府提出4點訴求，要求開放...

安置街廓填黑土 航空城地主驚心

桃園航空城五權安置街廓被指整地用灰黑色土方回填地基，地主們擔心是汙染的黑心土，且趕工可能造成地基未夯實，影響家園重建品質...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦