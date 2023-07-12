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後龍農產三寶變五寶 爭取中央核定雜糧專區誘青農返鄉
苗栗縣後龍鎮臨海農地，早年以盛產西瓜、花生、番薯聞名，有後龍三寶之稱，近年推廣種植香瓜、玉女番茄有成，品質佳、有口皆碑，也成為後龍新寶；鎮長謝清輝表示，這就是新後龍五寶，目前規畫向中央爭取設置雜糧專區，盼能促進青農返鄉就業。
立委陳超明指出，從105年開始，他與後龍鎮公所推動後龍雜糧專區，希望以專區的方式，讓數代在南港務農的鄉親可以安心耕種，同時發展後龍有名的西瓜、花生等作物，經過近八年，將近20場的跨單位協調，終於有重大進展。
主責的農糧署昨在會議上說明，經過函詢各單位意見後，皆得到正面回覆，預計本周就會呈報農委會，之後再轉行政院核定。農委會預計8月1日升格為農業部，他會極力爭取後龍雜糧專區成為農業部第一個同意的專區計畫，之後也會爭取行政院加速核定。
謝清輝說，後龍五寶西瓜、花生、番薯、香瓜、玉女番茄，若是成立農業雜糧專區，能有效擴大農產量能，完善產銷結構，增加農民收益，也能促進青農返鄉就業。他說，公所很重視農業這方面，每年都有補助農民苗種、肥料，推廣使用紙箱包裝打品牌，同時在產季前也舉辦促銷活動，尤其是市場新寵香瓜、玉女番茄，都是賣到缺貨，需要預定，在在就是希望能實質幫助到農民。
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