新竹社福卡8月起搭台鐵 規畫20個竹市適用站點一次看

台鐵7月開放10個縣市可使用地方社福卡扣點搭車，但北台灣卻「獨漏」新竹縣市，讓地方跳腳，台鐵從善如流日前宣布從原訂10月提前至8月上路。新竹車站等火車站已完成專用通道驗票機，竹市府蓄勢待發規畫方案出爐，8月起憑敬老愛心卡單趟可扣點50點（1點1元），適用範圍涵蓋新竹縣市20個火車站。

中央攜手地方政府7月推出「TPASS行政院通勤月票」，同時開放10縣市持敬老、愛心卡者也能搭台鐵。雖新竹地區納入的「桃竹竹苗生活圈」月票方案尚未獲交通部審議通過，新竹縣市敬老愛心卡也還不能扣點搭車，但新竹地區火車站已完成布設TPASS、地方社福卡的使用專用通道與驗票機。

記者實地走訪新竹車站，剪票口已設1處專用通道，並有大大標示為「地方社福卡專用通道」，可用敬老、愛心卡點數乘車，但一旁張貼告示指出目前限台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市及屏東縣等10個縣市發行社福卡可用，意即新竹縣市社福卡還無法扣點。

不少老人家拿著敬老愛心卡準備搭火車也霧煞煞，「到底能不能用？」站方人員耐心解釋還是可憑敬老愛心卡刷卡入站，但目前是用卡片電子錢包的餘額扣款，站內的專用通道系統都好了，就等8月上路可扣點搭乘。

由於苗栗縣已率先開放用敬老愛心卡扣點搭車，站方人員發現，有些使用民眾從苗栗搭到新竹無法出站，推測可能是因為卡片電子錢包沒有儲值，在苗栗端上車沒有注意到，一路搭到新竹才發現，特別提醒持卡者也要先儲值點錢，方能順利扣點搭乘。

新竹縣、市社福卡確定8月起可以扣點搭火車，新竹市政府指出，依據規畫，8月起持新竹市政府所核發的敬老愛心卡不僅可搭新竹市境內的火車站，新竹縣境內火車站也適用，請民眾依台鐵站務人員指示，從專用通道進站或出站，無須另行購票。

新竹市社福卡票價計算規則為搭乘起、訖站其中一站須為新竹市或新竹縣車站，每次單趟補助上限為社福點數50點（1點即1元），超過單趟次補助點數時，依實際搭乘區間計價並扣除補助點數後，由旅客電子錢包支付。