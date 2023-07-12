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南庄循環利用 廢柴變綠金

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
農委會主委陳吉仲（中）視察南庄苗圃，首度對外揭露示範場域內設置「林業剩餘資材循環利用系統」，展示有「黑金」之稱的生物炭。記者胡蓬生／攝影
農委會主委陳吉仲（中）視察南庄苗圃，首度對外揭露示範場域內設置「林業剩餘資材循環利用系統」，展示有「黑金」之稱的生物炭。記者胡蓬生／攝影

農委會與苗栗縣南庄賽夏族合作，建構出全國第一個山林共管、資源循環示範場域，主委陳吉仲昨視察，首度對外揭露示範場域內設置的「林業剩餘資材循環利用系統」，可將以往伐木後都棄於人工林區的剩餘資材，加工成精油、生物炭及生質顆粒，賦予新的市場價值。

農委會指出，農委會將升格農業部，因應2040農業淨零目標、健全糧食安全體系、保護農地及利用發展，實現農業多功能價值，農業部將成立「資源永續利用司」為專責單位；林務局將改制為「林業及自然保育署」。

林務局指出，南庄地區100公頃台灣杉及柳杉人工林生產區，每年平均採伐量達2400立方公尺，其中七成為原木，加工後做為木構規格、家具等用材，殘餘的三成剩餘資材每年約846噸，以往就地棄置疏伐區內自然分解。

循環利用系統將剩餘資材以機器加工、乾燥破碎或蒸餾萃取，製成植物精油、生物炭、生質顆粒，其中燃料生質顆粒可提供周邊部落家庭使用，還可透過氣化爐作用，供應南庄地區林下經濟產業育成中心辦公用電及成為萃取精油的熱量來源。

南庄 農委會 農業部

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