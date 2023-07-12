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民怨！平鎮淹水 設擋水板竟擋道

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導
平鎮中豐路山頂段229號與湧光路口淹水，市府設擋水板卻交通不便。圖／取自臉書「我是平鎮人」
平鎮中豐路山頂段229號與湧光路口淹水，市府設擋水板卻交通不便。圖／取自臉書「我是平鎮人」

桃園市日前強降雨，平鎮區中豐路山頂段、湧光路口幾乎淹水成患，民怨29年未解，市府水務局設置擋水板，卻造成民眾批評影響交通阻礙，治水和交通動線陷入兩難，議員黃敬平昨會勘，市府將增設路口道路側溝格柵、排水孔等集水設施，趕在汛期前完成。

水務局表示，中豐路山頂段229號與湧光路口，周邊轉彎路段、地勢低窪，地勢西高東低，每遇豪大雨勢，造成路面積水、淹水危險，設置擋水板類似沙包性質，可阻斷路面水流，有效降低積淹水狀況，路口擋水板封閉影響交通只是暫時性，養工處完成側溝排水設施後，立即移除該擋水板。

養工處則說，按水務局提供水理分析，當地既有道路側溝恐怕排水不及宣洩，實務上作法考量增加水溝格柵及側溝加大、加深，以利收集路面雨量排放，預計7月底前先辦理說明會，取得地方共識後進場施工。

居民鄧先生說，當地積、淹水29年來難以解決，每年颱風季節或強降雨，居民膽戰心驚，希望市府徹底解決隱患，讓居民安心。

黃敬平表示，現場會勘決議，應先增設湧光路口水溝格柵、排水孔等集水設施，請養工處趕快研議從中豐路山頂段229號經215號至中豐路、東豐路口，再增設一條130公尺路邊側溝。

淹水 黃敬平 雨量

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