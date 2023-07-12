聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍白：林智堅濫用都更基金 綠：減債30億

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導

新竹市議會國民黨團、新聯線政團昨天揭露，前市長林智堅任內濫用都更基金，將其視之市長個人小金庫，並指民進黨與林智堅8年來視財政紀律於無物，財政狀況並非想像美好。民進黨團回應，林智堅兩任市長為市庫減債30億元，不應再被當成政治提款機。

財政處昨說明市府財政狀況，2022年包含公務預算、基金債務及向基金專戶調度款等共163.41億元，受公債法舉債上限規範的非自償債務共100.17億元；竹市府因債務比例偏高，被財政部列為應加強控管債務縣市。

議會國民黨團指出，竹市都市開發暨更新基金（都更基金）陸續發生未落實計畫預算制度、經費動支非屬推動都更業務或非屬基金用途等情形，遭審計室查核，要求濫用項目須另案簽報說明或另覓財源歸墊。

議員黃美慧說，前市府嚴重濫用都更基金，光去年行銷宣傳等採購案件高達15件；新聯線政團總召李國璋、議員宋品瑩說，其中5案為市立棒球場相關開幕活動、設施改善說明等行銷宣傳，總經費高達689萬元。

民進黨團總召陳建名說，林智堅合法運用基金，進行停車場及老舊校舍整建工程，補助家長養育子女津貼等，卸任前為市庫減債30億，市政工作一棒接一棒，不該將林智堅當政治提款機。

市府主計處則說，未來將恪遵各基金收支保管運用條例規定，自113年度起循年度預算程序覈實編列所需經費，避免辦理超支併決算或補辦預算。

林智堅 都更 債務

延伸閱讀

藍白齊轟林智堅任內濫用都更基金 竹市府回應了

管線汰換慢扯林智堅 他批新竹瓦斯總座為楊文科牽拖遮醜

新竹瓦斯指竹市瓦斯管線汰換慢與林智堅有關 市府說話了

竹市瓦斯管線汰換進度慢 瓦斯公司：林智堅怕影響交通市容

相關新聞

民怨！平鎮淹水 設擋水板竟擋道

桃園市日前強降雨，平鎮區中豐路山頂段、湧光路口幾乎淹水成患，民怨29年未解，市府水務局設置擋水板，卻造成民眾批評影響交通...

地層不穩 竹北天坑周邊 3路續封

新竹縣竹北市「豐采520」建案周邊道路5度坍塌，「天坑」還曾吞沒特斯拉，竹北市公所委託第三方綜合技師團隊，進行「表面波」...

美專家明勘新竹棒球場 綠提4訴求

美國大聯盟場務專家Chad Olsen今抵台，明針對新竹棒球場工程檢測評估，竹市議會民進黨團向市府提出4點訴求，要求開放...

安置街廓填黑土 航空城地主驚心

桃園航空城五權安置街廓被指整地用灰黑色土方回填地基，地主們擔心是汙染的黑心土，且趕工可能造成地基未夯實，影響家園重建品質...

新竹客運退出竹縣 楊文科：不能斷了就斷

新竹客運今年3月正式函文向交通部申請54條路線屆期不續營，其中行經新竹縣轄內有41條，新竹縣長楊文科昨嗆中央「要負責任，...

藍白：林智堅濫用都更基金 綠：減債30億

新竹市議會國民黨團、新聯線政團昨天揭露，前市長林智堅任內濫用都更基金，將其視之市長個人小金庫，並指民進黨與林智堅8年來視...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦