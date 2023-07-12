藍白：林智堅濫用都更基金 綠：減債30億

新竹市議會國民黨團、新聯線政團昨天揭露，前市長林智堅任內濫用都更基金，將其視之市長個人小金庫，並指民進黨與林智堅8年來視財政紀律於無物，財政狀況並非想像美好。民進黨團回應，林智堅兩任市長為市庫減債30億元，不應再被當成政治提款機。

財政處昨說明市府財政狀況，2022年包含公務預算、基金債務及向基金專戶調度款等共163.41億元，受公債法舉債上限規範的非自償債務共100.17億元；竹市府因債務比例偏高，被財政部列為應加強控管債務縣市。

議會國民黨團指出，竹市都市開發暨更新基金（都更基金）陸續發生未落實計畫預算制度、經費動支非屬推動都更業務或非屬基金用途等情形，遭審計室查核，要求濫用項目須另案簽報說明或另覓財源歸墊。

議員黃美慧說，前市府嚴重濫用都更基金，光去年行銷宣傳等採購案件高達15件；新聯線政團總召李國璋、議員宋品瑩說，其中5案為市立棒球場相關開幕活動、設施改善說明等行銷宣傳，總經費高達689萬元。

民進黨團總召陳建名說，林智堅合法運用基金，進行停車場及老舊校舍整建工程，補助家長養育子女津貼等，卸任前為市庫減債30億，市政工作一棒接一棒，不該將林智堅當政治提款機。

市府主計處則說，未來將恪遵各基金收支保管運用條例規定，自113年度起循年度預算程序覈實編列所需經費，避免辦理超支併決算或補辦預算。