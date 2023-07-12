安置街廓填黑土 航空城地主驚心

桃園航空城五權安置街廓被指整地用灰黑色土方回填地基，地主們擔心是汙染的黑心土，且趕工可能造成地基未夯實，影響家園重建品質；市府會勘後解釋，黑土經檢驗合格無毒，回填後也將夯實密度，才把土地交給地主重建。民代則要求落實工程品質，做好把關。

議員徐其萬指出，服務處日前接到五權里長游振輝與民眾反映，質疑航空城都市計畫五權安置街廓整地填土為何會有灰黑色土方，大家擔心會被回填不乾淨的土方，早年垃圾、廢棄物非掩埋公害事件重演，如果沒注意土方有問題或被非法回填，到時候已經取得土地權狀又完成點交，重建家園所在地是私有地，地主要負責清運豈不是得不償失？

航空城工程處日前為此辦理會勘，當場全面開挖給民眾看，處長徐世正說，回填的土方來自農水署疏濬埤塘公共工程，並經檢驗合格通過，「而且是好的土方」，未遭汙染也無毒；徐並強調，民眾若仍不放心，也可依民眾要求的地點採樣送檢，結果公告周知。

徐其萬則認為，民眾雖然接受航工處長的說法，暫時鬆一口氣，但也要求回填施工方法要調整，不要因為工作方便只顧著往下挖，這樣會讓人擔心配回的土地重建時，會遭遇基地密度不一樣影響重建家園，進而衍生爭議。

儘管航工處答應會夯實密度後才把土地交給地主重建，但是地主仍不放心，認為是否真的夯實難以認定，因為需要一段時間自然下沉才真正牢固，過去重大工程西濱快速道路就出現這種問題，完工啟用後有的路面下沉變成波浪路，就是因為搶通車，以為路面已經夯實，但是仍敵不自然下沉時間的考驗。

航工處長徐世正表示，安置街廓土方夯實有一定規範，必須達到緊密度80%以上，航工處都會嚴格把關。

另有地主發現安置街廓的路燈、變電箱、植栽帶等公設位置可能影響日後重建家園時的房屋對外動線，包括家門、車輛進出會「路沖」這些設施，市府將召開安置街廓公設位置及剔除區設施帶疑義說明會，聽取民眾意見後討論改善方式。