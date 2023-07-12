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美專家明勘新竹棒球場 綠提4訴求

聯合報／ 記者張裕珍王駿杰洪子凱／連線報導

美國大聯盟場務專家Chad Olsen今抵台，明針對新竹棒球場工程檢測評估，竹市議會民進黨團向市府提出4點訴求，要求開放議員參與場勘、全文原文公開美方檢測報告等，讓資訊透明公開；市府表示，以不打擾工作、回歸球場專業為原則，適度安排媒體採訪及對外說明。據了解，Chad Olsen周五將轉往台北大巨蛋，勘查是否符合國際賽標準。

北市府高層透露，這次勘察除了美國大聯盟專家，國內棒協專家、球員、教練等也會一同前往，主要針對球場內部設備、設施，勘察是否符合國際賽標準。遠雄副總經理楊舜欽說，有請棒協幫忙找大聯盟專業人士勘察大巨蛋，勘察重點是否和新竹棒球場一樣，或要回歸專業，還未確定。

Chad Olsen周四將檢測新竹棒球場，並提供改善協助，據了解，議員已向市府提出希望到場了解，市府正與美方協商中。

竹市議會民進黨團昨還提4大訴求，會勘時應開放議會球場監督小組參與，議員會尊重美方專家檢測方式，自律不介入，美方檢測報告市府應全文原文公開等，莫讓有人心士操作片面資訊。

此外，比對棒球場原先合約及美方檢測報告與建議事項，讓球場改建規格可對接大聯盟等級球場規範，藉此釐清營造商應負起的改善責任；若改善超出原先球場規格，希望召開臨時會專案報告棒球場改善，在合法合規、合理追加下，民進黨議會黨團將支持通過「大聯盟等級」改造案相關預算追加。

市府回應，尊重美方專家的專業意見，盼徹底解決球場問題，以不打擾現場工作、回歸球場專業為原則下，盼府會朝野共同支持，新竹市立棒球場改善交由專業來執行。

新竹市立棒球場 議員 民進黨

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